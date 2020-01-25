Uzmanlardan yeni kaldırılması ‘imkansız’ Android virüsü konusunda uyarı

Şirket uzmanlarının yaptığı açıklamada, 'Android.Xiny.5261' adlı virüsün aslında 2015’te tespit edildiği, virüsün o günden bu yana sürekli geliştiği ifade edildi.

Zararlı yazılımın, Android’in 5.1 ve daha erken sürümlerini etkiliyor. Açıklamada, her 4 Android kullanıcıdan birinin bu 'eski' işletim sistemlerini kullandığı kaydedildi.

Uzmanlar, bazı durumlarda, işletim sisteminin resmi kaynaklardan flashlamanın çözüm olabileceğini belirtti.