737 Max skandalını atlatmaya çalışan Boeing, 777X'i ilk kez uçurdu

Boeing, geçen yıl iki kazada 346 can alan 737 Max'i yazılım hatası olduğunu bilmesine rağmen piyasaya sürdüğünün ortaya çıkması ve dünyadaki tüm 737 Max'lerin uçuştan men edilmesinin ardından, imajını düzeltme çabasında.

Bunun için kolları sıvayan ABD'nin uçak devi, dünyanın en büyük iki motorlu uçağı olarak sunduğu 777X'in ilk deneme uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bu hafta şiddetli rüzgarlar nedeniyle iki kez iptal edilen deneme uçuşu Seattle'dan havalandı ve dört saat sürdü.

Gelecek yıl Emirates'de kullanıma girmeden önce daha fazla deneme yapılması gerektiği belirtildi.

777 mini-jumbonun daha büyük versiyonu olan 84 metre uzunluğundaki yolcu uçağının bu yıl kullanıma girmesi planlanırken teknik zorluklar nedeniyle ertelemeye gidilmişti.

Kanat ve motor özellikleri

Dünyanın en büyük ticari motorlarının bulunduğu 777X, katlanabilir kanat uçları olan yeni kompozit kanatlarıyla dikkat çekiyor. 71 metrelik kanat açıklığı ile Airbus A380'den sonra en büyük kanatlı ikinci uçak olma özelliğine de sahip.

777X pazarlama direktörü Wendy Sowers, "Şirket olarak yapabildiğimiz muhteşem şeyleri temsil ediyor" dedi.

737 Max'in geçen yıl 5 ay içinde iki kez öldürücü kaza yapmasının ardından krize giren ve hakkında bir dizi soruşturma açılan Boeing'e bu uçağın karaya indirilmesinin maliyetinin 9 milyar dolar olduğu hesaplanıyor.

Diğer yandan ABD'li uçak devi, adedi 442 milyon dolar olan yeni uçaktan 309 tane sattığını duyurdu.

777X, 360 yolcu kapasiteli Airbus A350-1000 ile rekabet edecek.

Bu hafta The New York Times gazetesi, Türk Hava Yolları'na ait (THY) 737-800 tipi Boeing uçağının 2009'da Hollanda'da düşmesinin, ABD'li uçak devinin firmanın riskli tasarım seçimleri ve hatalı güvenlik değerlendirmelerinden kaynaklandığını yazdı. Gazete, 9 can alan kazanın sorumluluğunun Boeing ve ABD'li federal güvenlik yetkililerinin baskısı üzerine pilotlara yüklendiğini duyurdu.