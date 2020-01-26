YouTuber karşılaştırdı: Donetsk marketlerindeki gıda ürünleri, Kiev’dekilere göre çok daha ucuz

Vladimir Zolkin isimli bir YouTuber, Ukrayna’da bağımsızlık isteyen milislerin denetiminde olan Donetsk’in ve başkent Kiev’in marketlerinde satışan sunulan temel gıda ürünlerinin fiyatlarını karşılaştırdı. Nitekim Donetsk marketlerinde gıda ürünlerinin çok daha uygun fiyatlara satın alınabildiği ortaya çıktı.

Vladimir Zolkin’in YouTube kanalında yayınladığı bir videoya göre Donetsk’te bir kilogramı 76 grivna (18.4 lira) olan domatesin fiyatı Kiev’de 80 grivna (19.4 lira). Donetsk’te halk bir kilogram patatesi 7.15 grivnaya (1.74 lira) satın alabiliyorken, Kiev’de patatesin kilo fiyatı 11.5 grivna (2.80 lira).

Bunun yanında bir kilogram soğanın fiyatının Donetsk’te Kiev’de olduğundan 2 grivna (50 kuruş) daha uygun fiyatlı olduğu belirtiliyor. Salatalık ve dolmalık biber ise Kiev’de Donetsk’e göre daha ucuz olan nadir gıda ürünlerinden birkaçı.

Meyve fiyatlarına gelindiğindeyse bir kilogram portakalın Donetsk’te 29.53 grivna (7.18 lira) olduğu görülürken bu ürünün kilosu Kiev’de 37 grivnaya (9 lira) satın alınabiliyor. Bir kilogram elmanın fiyatı ise hem Donetsk hem de Kiev’de 23 grivna (5.59 lira).

Ukrayna’da yapılan yuvarlak bir ekmek türü olan Palyanitsa, Donetsk’teki marketlerde 11.81 grivnaya (2.87 lira) satışa sunuluyor. Bu ekmeğin Kiev marketlerindeki fiyatı da hemen hemen aynı: 11.5 grivna (2.80 lira).

Diğer taraftan Donetsk’teki marketlerde 900 gram pirincin satış fiyatı 17.86 grivna (4.34 lira). Kiev’de ise 800 gram pirincin fiyatının çok daha yüksek olduğu belirlenmiş: 28.49 grivna (6.93 lira).