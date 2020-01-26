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23:08 26 Ocak 2020
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    Soylu: Ortak bir deprem hattı oluşturuyoruz

    © AA / Raşit Aydoğan
    Yaşam
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    Sputnik Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'ün yayınında Deniz Bayramoğlu'na Elazığ depremiyle ilgili son gelişmeleri anlattı. Soylu, deprem sonrası iletişim için ortak bir kurulduğunu belirterek, "Ortak bir deprem hattı oluşturuyoruz. Bunu bütün telefonlara yükleyeceğiz mümkünse bundan sonra satılan bütün telefonlarda olacak" dedi.

    Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    - 6,8 büyüklüğünde bir depremle karşılaştık. Şöyle baktığımızda 6.8 büyüklüğünde bir deprem hepimizi ürtüken ve korkutan bir depremdir. Buna rağmen bugün yönetebilecek bir durumumuz söz konusu. Bu deprem olur olmaz ki biz de İstanbul'da depreme hazırlık toplantısındaydık. İstanbul'da 5.8'lik deprem olduktan sonra arkadaşlarımızla ilk sayın başkan yardımcımız yapmıştı.

    - Bizler Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde neler yapabileceğimizi değerlendirdiğimiz ve İstanbul'da bir deprem olursa nasıl tedbir alabileceğimiz ve hangi koordinasyonu ne şekilde yapabileceğimize yönelik bizim 28 çalışma grubumuz vardır.

    - Her çalışma grubunun kendine ait yöneticisi ve ilgili birimleri mevcuttur. Hem bunları tekrar gözden geçirmek hem de İstanbul'daki hangi grubun ne çalışmayı ne şekilde yaptığını incelemek için şuna kadar değerlendiriyoruz. Deprem oldu Topkapı Sarayı'ndaki bütün hazinelerin nasıl korunacağından tutun vatandaşlarımızın toplanma yerlerindeki ihtiyaçlarına kadar çok kompleks bir çalışma bu. İstanbul'da 7,5'lik bir deprem bekliyoruz. Beklenen olası deprem 7,5. Depremin olası senaryosunu ciddi biçimde çalışıyoruz.

    'Bizim hala umudumuz var'

    - 3 saat içinde Elazığ'a deprem bölgesine ulaştık, tabloyu gördük daha sonra Malatya'ya gittik. Allah bu milletten razı olsun. Müthiş bir duygu birlikteliği oldu. TV'ye çıkıp vatandaşlarımıza cep telefonlarını meşgul etmeyelim, mümkünse internet üzerinden ya da kısa mesajla iletişim kuralım diye rica ettik. Telefon operatörlerinden öğrendik, vatandaşlarımız çoğu görüşmelerini internet üzerinden yapmış.

    - Bütün arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederiz. 45 vatandaşımızı sağlıklı bir şekilde göçük altından çıkardık. Şu anda enkaz altında 3 vatandaşımız var. Bizim hala umudumuz var.

    - Bu gece itibariyle çadır sevkiyatlarımızı bir kısmı kuruldu, bir kısmı ise köylere gönderildi. 4 yerde çadır alanımız vardı, bunu 10'a çıkardık.

    - Yarın sabah itibariyle maddi yardımlara başlıyoruz. Şu ana kadar AFAD'ın hesabına 7 milyon SMS gelmiş, bir o kadar da Kızılay ve Diyanet'e gitmiştir muhakkak.

    - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 500 kişilik bir ekip hasar tespit çalışmalarına başladılar. 

    - Elazığ'da yıkık 40 acil yıkılacak bina, 16 ağır hasalı ve 362 bina orta hasarlı olmak üzere 1495 binanın tespiti yapılmış bu bir buçuk günde yapılan tespit.

    'Meseleyi başka taraflara çekmek isteyenler olabilir'

    - Biz bir afetle uğraşıyoruz. Devlet olarak kurduğumuz bir kurgu var. Biz bir nokta belirtiyoruz AFAD, buna ulaşın. Meseleyi başka taraflara çekmek isteyenler olabilir ama bizim böyle bir zamanımız yok.

    - Ortak bir deprem hattı oluşturuyoruz. Bunu bütün telefonlara yükleyeceğiz mümkünse bundan sonra satılan bütün telefonlarda olacak. O uygulamalar otomatik olarak olacak. Buna çalışıyorlar 4 operatör aynı anda yapacaklar. Çok yakın zamanda yapacaklar.

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