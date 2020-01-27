Rus artistik patinajcı Tuktamışeva’dan 'ideal erkek' tarifi

Dünya ve Avrupa şampiyonu unvanlı Rus artistik patinajcı Yelizaveta Tuktamışeva, erkeklerde en çok hangi özelliklere değer verdiğini anlattı.

Şu anda kendisi gibi artistik patinaj yapan Rus sporcu Andrey Lazukin ile ilişkisi olduğu bilinen Tuktamışeva, Stories’e verdiği röportajda kadınlarda ve erkeklerde en çok hangi özelliklere değer verdiğini anlattı.

Rus sporcu, “Kadında en çok samimiyete değer veriyorum, erkek içinse en önemli özellik, onu her zaman ayakta tutan azimdir. Erkek erkektir, destek alınabilecek bir direktir. Fakat ben, çok fazla çalıştığım, antrenmanlarda ter döktüğüm için yemek yapmayı bir yükümlülük olarak görmüyorum. Bu arada asla fanatik feminizme yönelmedim” diye konuştu.

Beraberlikte parasal ilişkilere de değinen Tuktamışeva, kendisinden daha fazla kazanan bir erkekle yaşamakta zorlanabileceğini söyledi:

“Her zaman kendi kendime oldukça iyi paralar kazandım. Benden daha fazla kazanan bir adamla birlikte olmanın çok zor geleceğini zannediyorum.”