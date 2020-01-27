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16:54 27 Ocak 2020
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    Nazi selamı - Hitler

    Milyonlarca insanın ölümünden sorumlu Hitler, CIA dosyasına göre, kendisini İsa Mesih'in ikinci gelişi sanıyordu

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    Gizliliği yeni kaldırılan CIA'in 2. Dünya Savaşı belgelerine göre cinsel açıdan beceriksiz, kendisine takıntılı, hiddetli 'Führer'de aynı zamanda Mesih kompleksi vardı.

    ABD'nin Merkezi İstihbarat Kurumu CIA'in gizliliği kaldırılan belgelerinin içinden çıkan 68 sayfalık Adolf Hitler portresiNazi liderinin karakteriyle ilgili şaşırtıcı unsurlara yenilerini ekledi. 

    ABD'nin Aralık 1941'te 2. Dünya Savaşına girmesinden bir yıl sonra CIA'in öncülü Stratejik Hizmetler Dairesi'nin oluşturduğu Hitler portresi, ABD Başkanı'nın Antropoloğu ve Beyaz Saray'daki Özel İstihbarat Birimi'nin üyesi  Dr Henry Field tarafından Başkan Franklin Delano Roosevelt'in danışmanlarına gönderilmişti. 

    The Daily Star gazetesinin yayımladığı dosyadan parçalara göre cinsel açıdan beceriksiz, kendisine takıntılı, hiddetli 'Führer'de aynı zamanda Mesih kompleksi de vardı.

    Berlin'i günahtan temizleyecekti

    Gençlik yıllarında kendisinin İsa peygamberin dünyaya ikinci gelişi olduğuna dair fantezileri olan Hitler, 'günah yuvası' olarak gördüğü Berlin'i Mesih sıfatıyla temizleme hayalleri kuruyordu.

    1920'lerin başında Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'ni, kısaca Nazi partisini kurmakla meşgulken kendisi 'yarı tanrı' olarak gören Hitler, 1923'te kendisinden 'dünyanın eli kamçılı Mesih'i' diye söz etmeye başlamıştı. Bu düşünüş şekli, 'Führer'in siyasi ve cinsel yaşamını etkiliyordu.

    Benim için tek gelin Alman halkı

    Dosyada Hitler'in Dr. Sedgwick adında bir şahsın kızkardeşiyle nişanlandığı haberlerini reddediş tarzı da aktarılıyor. Nazi lideri, dedikodulardan koltukları kabarmış halde Dr. Sedgwick'e "Şunu basına söyleyin: Hayatta asla bir kadınla nişanlanmam ya da evlenmem. Benim için tek gerçek gelin Alman halkıdır ve hep öyle kalacaktır" diye çatıyor. 

    Dosyada arkadaşı Ernst Hanfstaengl'in Hitler'in bu konuşmadan sonra kendisini Mesih gibi hissettiğine dair görüşü de yer aldı. Mesih fantezisi içindeki Hitler'in ağzından "Kendimden geçtim, kendimi neredeyse İsa Mesih olarak hayal ettim" sözlerinin döküldüğü kaydedildi. 

    'Penisi çok küçüktü, hayvan testosteronu enjekte ediyordu'

    Gizli dosyanın yayımlanmasından önce, Britanyalı tarihçi Emma Craigie, 'Führer'in cinsel yaşamının mahrem ayrıntıları hakkında açıklamalar yapmıştı. Hitler'in çok küçük bir penisinin olduğunu, kendisine hayvan testosteronu enjekte ettiğini ve sevgilisi Eva Braun'u etkilemek için köpekleri kırbaçladığını anlatmıştı.

     

    Etiketler:
    Franklin D. Roosevelt, CIA, Berlin, Almanya, Nazi, Adolf Hitler, İsa Mesih, İsa, Hz. İsa, Mesih
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