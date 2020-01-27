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23:07 27 Ocak 2020
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    Greta Thunberg

    İklim aktivisti Greta Thunberg'in korumaları gazeteciyi tartakladı

    © REUTERS /
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    Kanada'dan Rebel News adına çalışan gazeteci Keean Bexte'nin 17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg ile bir protesto yürüyüşü sırasında röportaj yapmak isteği Greta'nın korumaları tarafından engellendi. Bexte yayınladığı haberde korumaların kendisini tartakladığını açıkladı.

    Çevreci hareketin yüzü haline gelen öğrenci Greta Thunberg'in uluslararası üne kavuşmasında arkasındaki güçlü destekçilerin etkili olduğuna dair söylentiler gündeme geldi.

    'Greta Inc' olarak adlandırılan bir haber üzerinde çalışan Kanada'nın Rebel News haber kanalından gazeteci Keean Bexte, Greta Thunberg'in korumaları tarafından tartaklandığına dair bir haber yaptı.

    Haberin ayrıntılarına göre Bexte, Greta Thunberg ile röportaj yapmak için Stockholm'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

    Diğer konuların yanı sıra Bexte, Greta'ya iklim değişikliğinde öncü bir rol oynayan iş insanı ve girişimci Ingmar Rentzhog hakkında sorular sormak istiyordu.

    ​Bexte, Greta'ya soru sormak için ulaşmaya çalıştığında, Thunberg'in korumalarından acımasız bir muamele gördüğünü belirtti. Korumalar tarafından Bexte'den basın kimliğini göstermesi istendi ve kendisine orada olmasının yasal olmadığı söylendi.

    Ancak gazeteci Bexte alandan ayrılmadığını; Greta'ya soru sormaya devam ettiğini ve ardından korumaların fiziksel güç uyguladığını ifade etti.

    Bexte Rebel News için çektiği haberle ilgili yaşadıklarını sosyal medya hesabından şu şekilde açıkladı:

    “Greta'nın 'okul grevlerini' izlemek için Stokholm'e uçtum. Çünkü ana akım medya anlatılarına güvenmiyorum. Ancak Greta'nın yürüyüşlerinden birinde ortaya çıktıktan birkaç dakika sonra, ona protesto hareketi hakkında bazı sorular sormaya çalıştığımda, korumaları tarafından yumruk yedim, itildim. Her iki koruma bana çenemi kapamaı söyledi. Tüm bu olanlardan sonra doğru bir iş üzerinde olduğumu anladım."

    'İklim azizesi'

    Bexte'ye göre Greta Thunberg'in ünlü statüsüne yükselmesi gelişigüzel olmadı. Bexte, Greta'nın bir iklim azizesi olarak ikonlaşmasının aralarında ailesi ve ünlü arkadaşlarının da olduğu elitlerden oluşan sol kanattan lobi faaliyeti yürütmek amacıyla birleşmiş bir grup tarafından koordine edildiği ve yürütüldüğünü iddia etti.

    Bexte'ye göre Ingmar Rentzhog, sosyal medyada yayınladığı paylaşımlarla Greta'nın tanınmayan bir öğrenciyken uluslararası ölçekte yıldızlığa yükselişine öncü olmuştu.

    'Zamanımız Yok' isimli çevreci sosyal ağ girişiminin kurucusu olan Ingmar Rentzhog, Greta'nın Stockholm'deki parlamento binası dışındaki iklim grevinden tesadüf eseri olduğunu belirttiği bir video paylaşarak Greta'nın uluslararası şöhrete kavuşmasına yardımcı oldu.

    Daha sonra, tesadüf değil de ailesinin durumdan önceden haberdar olduğu ortaya çıkınca yayınladığı videoyu geri aldı.

    Akabinde, Greta'nın ismini rızası olmadan reklam aracı olarak kullanmaktan dolayı “eko-vurguncu” olmakla suçlandı. Hala 'Zamanımız Yok' girişimi Greta'nın çalışmalarıı tanıtmaya devam ediyor.

    17 yaşında Twitter'dan 4 milyon takipçisi olan Greta Thunberg, "İklim için okul grevi" kampanyasının ardından sayısız ödül aldı. Tamamen bağımsız olmak ve birçok kişinin şüphe duyduğu konuşmalarını kendisi yazmakta ısrar ediyor.

    Dört yıl önce Greta'ya otizmin bir türü olan Asperger teşhisi konmuştu. Greta'nın yeme bozukluğu ve depresyon rahatsızlııkları olduğuna dair tıbbi kayıtlar olduğu biliniyor.

    Etiketler:
    kadın aktivistler, Aktivist, Çevreciler, Çevreci, iklim, Greta Thunberg
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