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11:39 28 Ocak 2020
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    Yeni 'Huysuz Kedi' Tayvan'dan çıktı

    © Fotoğraf : Instagram/@the_cat_named_meowmeow
    Yaşam
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    Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden internet fenomeni 'Huysuz Kedi'nin tahtına Tayvan’dan bir aday çıktı.

    Tayvan’da yaşayan ‘Miyav Miyav’ adlı dişi kedi, asık suratıyla internet fenomeni olan 'Huysuz Kedi'ye (Grumpy Cat) benzerliğiyle dikkat çekti. ‘Miyav Miyav’ da oldukça hoşnutsuz bir ifadeye sahip.

    Bored Panda adlı sitede yer alan habere göre kedinin sahibi Clare, “Onunla bir evcil hayvan dükkânında karşılaştım. Eski sahibi onu 10 aylıkken terk etmiş, biz de onu eve aldık ve ilk kedimiz oldu” dedi.

    Clare, ‘Miyav Miyav’ın büyük ihtimalle 'Huysuz Kedi'den önce doğmuş olduğunu da söyledi. Huysuz görüntüsüne karşılılık ‘Miyav Miyav’ın çok tatlı bir kedi olduğunu söyleyen Clare, “Her gün patileriyle masaj yaparak beni uyandırıyor. Eğer bu beni uyandırmazsa çok hafif bir şekilde ısırmaya başlıyor, ta ki kahvaltısını alana kadar. Yemekten sonra pencerenin yanındaki favori köşesine geçip kuşları izliyor. Hatta bazen daha iyi görebilmek için perdeyi bile çekiyor” dedi.

    Clare’in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar binlerce kişi tarafından beğenildi. ‘Miyav Miyav’ın şimdilik 1500 takipçisi bulunuyor.

    Etiketler:
    Kedi Miyav Miyav, İnternet fenomeni, Grumpy Cat, Huysuz Kedi, Kedi, Tayvan
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