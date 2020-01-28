Kayıt
20:26 28 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Facebook logo

    Facebook'ta yeni uygulama: Diğer sitelerin hakkınızda toplayıp sosyal medyaya devrettiği verileri inceleme-silme düğmesi

    © REUTERS / Johanna Geron
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    122
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104127/47/1041274711.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202001281041274736-facebookta-yeni-uygulama-diger-sitelerin-hakkinizda-toplayip-sosyal-medyaya-devrettigi-verileri/

    İnternette her neye baktıysanız Facebook'ta reklam olarak karşınıza çıkmasını engelleyen bir uygulama, dünya çapında erişime açıldı. Facebook, kişi hakkında ziyaret ettiği diğer sitelerle uygulamalar üzerinden toplanan ve kendisine devredilen tüm bilgileri gösteriyor. Kullanıcıya bunları silme ya da yerli yerinde bırakma imkanı sunuyor. 

    Kullanıcılarının gizli kalmasını istediği kişisel bilgileri har vurup harman savurmasıyla tanınan Facebook, kendi sitesi dışındaki faaliyetlere ilişkin 'Off-Facebook Activity' isimli uygulamayı ağustosta İrlanda, İspanya ve Güney Kore'de kullanıma sokmasının ardından tüm dünyada erişilir hale getirdi.

    The Washington Post'un "Kameraların nerede olduğunu unuttuğumuz bir reality TV programında yaşadığımızı bize hatırlatıyor" diye nitelediği uygulama, Facebook kullanıcısı olmasa bile internete giren herkese sanal faaliyetlerinin nasıl izlendiğini gösteriyor. 

    Uygulama, kişi hakkında ziyaret ettiği diğer websiteleri, kullandığı diğer uygulamalar üzerinden Facebook'ta toplanan tüm bilgileri gösteriyor. Bunları göstererek kullanıcıya silme ya da yerli yerinde bırakma fırsatı da sunuyor. 

    Bu, en temelde, kullanıcılara diğer websitelerindeki ya da uygulamalardaki faaliyetlerine dayanılarak karşılarına nokta atışı reklam çıkarmak için kullanılan verileri silme imkanı sunuyor. 

    Satış yapmak isteyen veriyi Facebook'a gönderiyor, Facebook reklam olarak kullanıcının karşısına çıkarıyor

    Kullanıcıları hakkında çok fazla şey bilen Facebook, aynı zamanda dünyanın en büyük reklamcılarından biri. 

    O yüzden websiteleri ve uygulamalar kullanıcıları hakkındaki verileri Facebook'a devrediyor, Facebook da kullanıcıları nokta atışı reklamlarla hedef alıyor.  

    Örneğin Facebook hangi kullanıcılarının ayakkabı meraklısı olduğunu biliyorsa, onların karşısına ayakkabı reklamı çıkarıyor.  

    Dolayısıyla ayakkabı üreticileri, ayakkabı bakan herkesin verilerini Facebook'a veriyor. 

    Küresel Veri Mahremiyeti Günü'nde 

    Sosyal medya devi 'Off-Facebook Activity' isimli uygulamayı tüm dünyada erişilebilir hale getirmeyi, veri korunmasının önemini vurgulamaya yönelik Küresel Veri Mahremiyeti Günü'ne denk getirdi. 

    Art arda skandallarla büyük imaj ve servet kaybına uğrayan Facebook, bu uygulamayı devreye sokmasının işlerini olumsuz etkileyebileyeceği, ama insanlara kendileriyle ilgili veriler üzerinde kontrol hakkı vermenin her şeyden önemli olduğu açıklamasını yaptı.

    Uygulamaya girip silmek mümkün

    Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, "Off-Facebook Activity, şeffaflık ve denetimde yeni bir düzeyi temsil ediyor" derken, sosyal medya devinin Kuzey Avrupa operasyonlarının başkan yardımcısı  Steve Hatch ayrıca Britanya'daki milyonlarca kullanıcının 'Privacy Checkup' uygulamasıyla kendi mahremiyet ayarlarını denetleyebileceğini, dolayısıyla kimle neyi paylaştığını kontrol edebileceğini söyledi. 

    Facebook yetkililerine göre ortalama akıllı telefon kullanıcısının elinin altında 80'den fazla uygulama var ve her ay bunların yaklaşık 40'ını kullanıyor, bu da kime ne veri gönderdiğini takip etmeyi zorlaştırıyor. 

    'Off-Facebook Activity' kullanmak için Facebook uygulamasındaki ayarlara gidiliyor, 'Off-Facebook Activity' seçiliyor, kişisel faaliyetleri paylaşmış uygulamalar ve websitelerinin özeti inceleniyor, ayarlar düzenleniyor, Facebook dışı faaliyetlere hangi  uygulamalar ve websitelerinin erişebileceği düzenleniyor. 

    Facebook bununla ilgili yayımladığı açıklamada "'Off-Facebook Activity', sizin faaliyetlerinizle ilgili bize enformasyon gönderen uygulamalar ve websitelerinin özetini görmeniz ve isterseniz hesabınızı bu enformasyondan temizlemeniz için size imkan sunuyor" dedi.

    'Silerseniz, reklam göndermek için kullanamayacak'

    Facebook'un elinde olan diğer websitelerinden toplanmış verilerin hepsini silerseniz, o zaman şirketin bunu Facebook, Instagram, Messenger'da özel olarak sizi hedef alan reklam göndermek için kullanamayacağı belirtildi.

    Facebook, yaklaşık 2 milyar kullanıcısını mahremiyet ayarlarını gözden geçirmeye de çağıracak.

    Zuckerberg "Enformasyonunuzu kolaylıkla anlamalı ve yönetebilmelisiniz, o yüzden mahremiyet kontrollerinizin güçlendirilmesi çok önemli" dedi. 

    Etiketler:
    Off-Facebook Activity, web sitesi, Uygulama, Mahremiyet, Enformasyon, veri, Reklam, Mark Zuckerberg, Facebook
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ressam Okutan’ın Aleksandr Puşkin’in Kars ve Erzurum yolculuklarından esinlenerek yaptığı özgün tablo ve desenlerinin oluşturduğu Erzurum ve Kars - Rus Şairin Türk Masalı sergisinin asıl amacı, mimari ve kültürel zenginliğiyle bilinen Türkiye'nin bu bölgesini tanıtmak.
    Ünlü şair Puşkin'in Erzurum ve Kars yolculuğunu anlatan resim sergisi Moskova'da açılacak
    Karikatür
    'Acaba güvenli bir yer nerede bulsak?'
    İnfografik
    Nazi Almanyası'nın en büyük ölüm kampları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet