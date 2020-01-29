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14:46 29 Ocak 2020
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    Rus model Irina Shayk: Hep yanlış bedende doğmuş gibi hissediyordum

    © AP Photo / Francois Mori
    Yaşam
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    Rus model Irina Shayk, ünlü aktör Bradley Cooper ile ilişkileri, anneliği ve çocukluğu hakkında konuştu. Shayk, “Hep yanlış bedende doğmuş gibi hissediyordum” dedi.

    Ünlü Rus model Irina Shayk, Vogue dergisine verdiği röportajda, hayatıyla ilgili konuştu.

    Rusya’nın Yemanjelinsk kentinde doğan Shayk’ın babası bir madenciydi, annesi de anaokulunda çalışan bir piyanist. Shayk 14 yaşındayken babasını kaybettikten sonra, kardeşi ve annesiyle birlikte bir hayat sürdü.

    O dönemle ilgili “Hep yanlış bedende doğmuş gibi hissediyordum” ifadesini kullanan Shayk, “Hep erkek olmam gerekiyormuş gibi hissettim. Neden bilmiyorum, belki babam hep bir erkek çocuğu istediğinden. Öldüğünde de erkek olduğum için aileme artık ben bakmalıyım diye düşündüm. Hiç evlenmeyeceğim diyordum. Elbette daha sonra bu geçti, kadın olmayı seviyorum, ancak bu hissi hatırlıyorum” sözleriyle açıklamalarını sürdürdü.

    ‘Bazı erkekler güçlü bir karakterim olmasından korkuyor’

    Irina Shayk, “Çok güçlü bir kişiliğim var, ne istediğimi kesinlikle biliyorum ve bazı erkekler bundan korkuyor. Hayatımdan biri çıkmışsa çıkmıştır, tüm bağlantıyı koparırım. Bazıları bundan korkuyor diye düşünüyorum, aynı zamanda bunun altındaki, röportajlarda ağlayan hoş, tatlı biri olduğunu da pek kişinin bilmediği kanısındayım” dedi.

    ‘Bradley ile yaşadıklarımız için şanslıyız’

    Shayk, birlikte Lea De Seine isimli kızlarını dünyaya getirdiği eski eşi, ünlü aktör Bradley Cooper’la dört yıllık evliliği hakkında da konuştu.

    Shayk, “Tüm iyi ilişkilere sahip olduğunuzda en iyi ve en kötü şeyleri görürsünüz. İnsan doğası bu. İki harika insan iyi bir çift olmak zorunda değil. Birlikteyken yaşadığımız şeyleri deneyimlediğimiz için şanslıyız” dedi.

    Shayk, yalnız bir anne olmanın zorluklarından da şöyle bahsetti: “Yalnız bir anne, çalışan bir kadın olmak ve çocuğunuza bakmak arasında bir denge sağlamak zor. Bazen uyanıp ‘Tanrım şimdi ne yapacağım, dağılıyorum’ dediğim günler oluyor.”

     

    Etiketler:
    Annelik, Röportaj, İlişki, Evlilik, Vogue dergisi, Rus model, Bradley Cooper, Irina Shayk
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