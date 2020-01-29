Türkiye-Romanya arasındaki Aşk-ı Memnu davası sonuçlandı

Romanya'da yayınlanan Yasak Meyve isimli dizinin Aşk-ı Memnu dizisinden izinsiz bir şekilde birebir kopya olmasına ilişkin davanın sonucu belli oldu.

Aşk-ı Memnu, 'Yasak Meyve' adıyla Romanya'nın ünlü kanalı 'Antena 1' ekrana geldi. Ancak dizinin izinsiz yayınlanması ve birebir kopya olması gerekçesiyle senaristler Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu kanala dava açtı.

Posta'nın haberine göre, Bükreş Mahkemesi önceki gün görülen davada dizinin her türlü mecrada yayınlanmasını durdurdu.

Başrollerini Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya’nın paylaştığı Aşk-ı Memnu Türkiye'de 2008’de yayınlanmıştı.