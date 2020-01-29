Angelina Jolie'nin Rus benzeri Tsarahova, sosyal medyanın yeni ilgi odağı

Rusya’ya bağlı Kuzey Osetya’dan Alina Tsarahova, ABD’li oyuncu Angelina Jolie’ye benzerliği ile dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları Tsarahova’nın güzelliğine övgüler sıralarken, bazıları bunun sadece estetik operasyonlarla edinilmiş bir sonuç olduğunu belirtiyor.

Kuzey Osetyalı Instagram kullanıcısı Alina Tsarahova, ünlü ABD’li oyuncu Angelina Jolie ile dikkat çekiyor.

Tsarahova’nın 22 binden fazla takipçisi var ve takipçi sayısı her geçen gün artıyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Alina Tsarakhova (@ts8ali)'in paylaştığı bir gönderi ( 19 Oca, 2020, 6:18öö PST )

Kullanıcılar Tsarahova’nın görünüşüne övgüler yağdırırken güzellik sırlarını paylaşmasını istiyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Alina Tsarakhova (@ts8ali)'in paylaştığı bir gönderi ( 8 Oca, 2020, 7:29öö PST )

Bazı kullanıcılar da Tsarahova’ya eleştirilerde bulunuyor ve gördüklerinin yalnızca bir estetik operasyon ürünü olduğunu ifade ediyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Alina Tsarakhova (@ts8ali)'in paylaştığı bir gönderi ( 5 Ara, 2019, 8:32öö PST )

Yerel basına göre, dış görünüşü ne kadar benzese de Tsarahova’nın hayat tarzı Jolie’ninkine pek benzemiyor. Tsarahova, mütevazı bir yaşam sürüyor ve vaktinin çoğunu oğlu ile geçiriyor.