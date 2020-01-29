Angelina Jolie'nin Rus benzeri Tsarahova, sosyal medyanın yeni ilgi odağı

Kuzey Osetyalı Instagram kullanıcısı Alina Tsarahova, ünlü ABD’li oyuncu Angelina Jolie ile dikkat çekiyor.
Tsarahova’nın 22 binden fazla takipçisi var ve takipçi sayısı her geçen gün artıyor.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Kullanıcılar Tsarahova’nın görünüşüne övgüler yağdırırken güzellik sırlarını paylaşmasını istiyor.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Bazı kullanıcılar da Tsarahova’ya eleştirilerde bulunuyor ve gördüklerinin yalnızca bir estetik operasyon ürünü olduğunu ifade ediyor.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Yerel basına göre, dış görünüşü ne kadar benzese de Tsarahova’nın hayat tarzı Jolie’ninkine pek benzemiyor. Tsarahova, mütevazı bir yaşam sürüyor ve vaktinin çoğunu oğlu ile geçiriyor.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)