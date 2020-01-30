Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 58.24 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 147.98 kilometre açıklarında saat 04.28'de 5.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.