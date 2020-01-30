Göztepe'nin tesis mutfağını açtığı taraftar, eşiyle barıştı: 'Adana'ya, Manisa'ya barınmam için davet eden oldu'

Eşiyle yaşadığı 'tartışma' sonucu Göztepe Spor Kulübü'nün tesis mutfağını açtığı taraftar Güngör Çelebi, "Beni Adana’ya, Manisa’ya yemek için, barınmam için davet eden oldu. Erkek yardımlaşma dernekleri benim için kampanya dahi yapmak istedi" dedi.

Özel bir şirkette grafiker olarak çalışan Güngör Çelebi’nin, Göztepe-Beşiktaş maçı sırasında sosyal medyada “Çocukluk aşkımsın, ilk kavgamsın” yazması ve sonrasında eşinin de “Akşam yemeklerini de çocukluk aşkın, ilk kavgan Göztepe’yle baş başa yersin” diyerek cevap vermesi sosyal medyanın gündeminde en çok tartışılan konu oldu.

​Sosyal medya üzerinden tartışan Çelebi çifti, Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez'e konuştu.

'Erkekler bana hak verdi, kadınlar eşime hak verdi'

Güngör Çelebi, yine sosyal medyadan Göztepe Kulübü’nü etiketleyerek “Acil sığınma talep ediyorum” dedi. Bunun üzerine de kulüp, resmi hesabından, “Tesis mutfağımız sana her zaman açık ama eşinin yemekleri gibi olmaz tabii Güngör” yazdı. Çelebi çiftinin sosyal medyada yaptığı karşılıklı atışma ve paylaşım en konuşulanlar arasına girdi.

Tesis mutfağımız sana her zaman açık ama eşinin yemekleri gibi olmaz tabii ki Güngör🤭 https://t.co/ZuaBvg51yE — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 27, 2020

​Sosyal medyada haber olması sonrası birçok kişinin aradığını ve davet bıraktığını belirten Çelebi, “Bizim yüzümüzden sosyal medya ikiye bölündü. Hem eşimin hem benim hesabımdan yüzlerce mesaj aldık. Erkekler bana hak verdi, kadınlar eşimi hak verdi. Beni Adana’ya, Manisa’ya yemek için, barınmam için davet eden oldu. Erkek yardımlaşma dernekleri benim için kampanya dahi yapmak istedi. Tabii bizim şimdi bir sorunumuz yok. O an gelişenler ve yazılanlar hepsi. Yorumlara bakıp gülerek cevap veriyoruz” dedi.

'Yemeği eşim yaptı'

Eşinin paylaşımı sonrası eve gelince yemeğin hazır olduğunu ifade eden Müjde Çelebi, “O an öyle karşılık verdim. Olayların buralara geleceğini düşünmedim. O gün işten eve geldiğimde önlük takmış yemek yapıyordu. Çok sevindim, yazıyı dikkate almış. Bana sadece yemek kaldı. Artık ara sıra yemek yapar ve bana yardımcı olur” dedi.