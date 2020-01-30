Akıllı telefonlara 100'den fazla yeni emoji geliyor

100'den fazla yeni emoji, Unicode Konsorsiyumu tarafından 2020'de kullanıma sunulmak üzere onaylandı. Akıllı telefonlara gelecek olan yeni emojiler arasında transeksüel bayrağı ve transeksüel sembolü gibi dikkat çeken emojiler de var.

Metin ve emoji için endüstri standardını belirleyen Unicode Konsorsiyumu, 2020’de kullanıcıların beğenisine sunulacak 100'den fazla yeni emojiyi onayladığını açıkladı. Yeni emojiler arasında, transeksüel bayrağı ve sembolü, smokin içindeki bir kadın ve gelinlik içindeki bir erkek gibi LGBTİ ve cinsiyet eşitliği temalı emojiler bulunuyor. Transeksüel bireyleri temsil eden bayrak, açık mavi, pembe ve beyaz çizgilerden oluşuyor.

© Fotoğraf : Emojipedia

Söz konusu emojilerin eklenmesi, LGBTİ topluluğundaki kullanıcılara emoji dilinde eşit temsil sağlamak için atılan adımların son örneği olarak dikkat çekiyor. Cinsiyet eşitliği temalı emojiler, ilk olarak 2008 yılında iPhone’lara gelmişti.

Dört yıl sonra yani 2012 yılında ise Android platformu için yayınlanan emojiler, büyük bir ilgi ile karşılandı. Hem Apple hem de Google, 2019'daki yazılım güncellemeleri ile emojilerdeki her bireyin renk ve cinsiyetten bağımsız olan seçeneklerini kullanıcılara sunmuş oldu.

Getting to see yourself and your pride in technology you use is validation that you are being heard and that your voice matters



Some top callouts: Man in veil, Trans flag and Mx. Clausehttps://t.co/gfGpH3tb86



Which are you most excited for?? pic.twitter.com/mCK2yf8VUw — Anna Lytical 🌈👩🏻‍💻👸🏻 (@theannalytical) January 29, 2020

​PFLAG adlı LGBTİ merkezli bir organizasyonun sözcüsü olan Jean-Marie Navetta, geçen yıl Business Insider'a verdiği demeçte, bu türdeki emojilerin insanların sosyal medyada kendilerini çok daha iyi bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olduğunu söylemişti.