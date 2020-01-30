Can Yaman: Libido kelimesi çok farklı yerlere giden bir kelimeymiş

Oyuncu Can Yaman, tepki çeken açıklamalarıyla ilgili olarak "Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Libido kelimesi çok farklı yerlere giden bir kelimeymiş. Ders çıkarmış oldum. Hata insanlara mahsus" dedi.

Geçen aylarda daha önce birlikte rol aldığı partneri Selen Soyder için "Libidosu yoktu" yorumunu yapan ve "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadın hayranına verdiği "Arka odaya geçelim" yanıtıyla tepki çeken oyuncu Can Yaman, yeni açıklamalarda bulundu.

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programında konuşan Yaman, şunları söyledi:

"Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Libido kelimesi çok farklı yerlere giden bir kelimeymiş. Ders çıkarmış oldum. Hata insanlara mahsus... Ben o kelimeyi daha geniş ve kapsamlı bir anlamda kullanmak istemiştim. Dizide aşkı inandırıcı kılan, kimya, enerji ve uyumdan bahsetmek istemiştim ama konu çok farklı yerlere gitti. Bu kadar dallanıp budaklanacağı hiç tahmin etmedim. Dikkat etmem gerekirmiş."