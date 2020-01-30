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16:47 30 Ocak 2020
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    Koronavirüs paniğine kapılan ABD'liler, Google'da 'Corona bira' araması yapıyor

    © AP Photo / ROBERT MECEA
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    Google'da küresel çapta 'Corona bira virüs' araması yapılması, pek çok insanın yeni virüs türü ile Meksika'nın alameti farikası bira markasını karıştırdığını ortaya koydu. Kafa karışıklığı yaşayanların başını ABD'liler çekti.

    Çin'de başlayan koronovirüs salgını 8000'den fazla kişiye bulaşır 170 can alırken, geçen hafta Google'da hem 'Corona bira' hem de 'corona bira virüs' aramaları yüzde 1100'den fazla artış gösterdi.

    Google Trends verilerinin ortaya koyduğu 22-29 Ocak arasındaki patlama, geçen hafta ABD'de ilk vakanın saptanmasına koşut gerçekleşti. 

    22 Ocak'ta sadece 5 olan 'corona bira virüs' aramasının sayısı, 29 Ocak günü 100'den fazlaydı.

    Özellikle koronovirüs hakkında bilgi almak isteyen ABD'liler, içlerine Meksika birası 'Corona Extra' virüsü kaçmış gibiydi.

    'Corona bira virüs' aramasının en yaygın yapıldığı yerler, ABD'nin Hawaii, Kaliforniya, Washington eyaletleri oldu.

    En çok 'bira vürüsü' araması yapanlar New Mexico, Nebraska, Kansas eyaleti sakinleri çıktı.

    Ama kafası karışanlar ABD'lilerden ibaret değildi.

    Terimin ABD dışında en çok arandığı yerler olarak Singapur, Kamboçya, Sri Lanka, Avustralya ve Yeni Zelanda öne çıktı.

    Yeni Zelanda hariç diğer ülkelerin hepsinde koronovirüs vakaları saptandı.

    Ancak arama patlamasında, 'corona' diye yazıldığında lafın Google tarafından 'bira' ya da 'bira virüs' diye otomatik tamamlanması da rol oynamış olabilir. 

    Gerçekten koronovirüs ile Corona bira arasında bağlantı olup olmadığını merak edenlere ise verilebilecek tek yanıt var: Hayır, ikisi arasında hiçbir bağlantı yok.

    Yeni virüs türü ile Meksika'nın alameti farikası birasının karıştırılmasıyla ilgili Corona Extra üreticisi şirket herhangi bir yorum yapmadı. 

    Virusün adı Latince corōna kelimesinden kaynaklanıyor, taç ya da çelenk anlamına geliyor. 

    Zira mikroskopla bakıldığında virüsün dış yapısının taçtaki sivri uçlar gibi çıkıntıları var.

    1980'lerdeki AIDS salgınında da hastalığın adı, iştah kapatan bir şeker olan Ayds ile yaygın şekilde karıştırılıyordu. Bu yüzden 1988 yılına gelindiğinde Ayds satışları yarı yarıya azalmıştı.

    Adı 'Diet Ayds' diye değiştirilmesine rağmen ürünün satışları düzelmedi ve sonunda piyasadan kalktı.

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