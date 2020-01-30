Baristalar çayı bitirdi: Unilever, Lipton’un akıbetini inceliyor

Dünya gıda devi Unilever, bünyesinde bulunan en tanınmış çay markalarından biri olan Lipton’un satışı dahil tüm seçenekleri gözden geçiriyor. Çay ticaretine dair bu radikal kararın ardında, kahve tüketiminin çayı geride bırakması yatıyor.

İngiltere ve Hollanda ortaklı Unilever, neredeyse yüz yıllık markası olan Lipton dahil olmak üzere yılık 3 milyar euroluk satış getiren küresel çay ticaretinin geleceğini masaya yatırdı.

Bu hamle, Lipton'un son çeyrekte en düşük büyümesini gerçekleştirmesinin ardından geldi. Ancak kahve tüketiminin çayı geride bırakması, paket kahve servisinin dünya çapında yaygınlaşması ve kapsül kahve makinelerinin evlere bile girmesi de bu kararda etkili oldu.

The future of Lipton tea is up in the air https://t.co/rfqMi2lBsV — Bloomberg (@business) January 30, 2020

'Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz'

Markanın satılması, başka firmalarla ortaklık kurulması gibi ihtimaller gündeme gelirken Mali İşler Şefi (CFO) Graeme Pitkethly, “Her seçeneği değerlendiriyoruz” dedi. Değerlendirmenin yıl sonunda tamamlanması bekleniyor.

Unilever, Lipton’un yanı sıra Brooke Bond, Pure Leaf ve PG Tips gibi çay markalarını da bünyesine barındırıyor. Firma, siyah çayın yanı sıra bitki ve meyve çaylarıyla portföyünü genişletse de, tüketici tercihlerinin kahveye kaymasıyla satışların sistematik bir şekilde düştüğünü belirtiyor.

Firmanın en çok satış yaptığı ülkelerden olan İngiltere’de, 2018 yılında bir önceki yıla göre 900 milyon bardak daha az çay tüketildi. Ülkede her gün 165 milyon bardak çay tüketildiği tahmin ediliyor.