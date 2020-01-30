İstanbul'da en huzurlu yer Eyüpsultan, en romantik yer Kız Kulesi

Ruh Sağlığı Derneği tarafından kullanıma sunulan 'Duygu Atlası' uygulamasına göre, İstanbul'un en huzurlu yeri Eyüpsultan, en hüzünlü yeri Karacaahmet, en heyecanlı yeri havalimanı, en romantik yeri ise Kız Kulesi.

Ruh Sağlığı Derneği, psikiyatri,, pedagoji gibi ruh sağlığıyla ilgili branşlarda hizmet vermek, uzman ve öğrencilere yönelik çalışmalar yürütmek üzere, toplumun ruh sağlığını güçlendirmek amacıyla 2011'de faaliyetlerine başladı.

'Ne nerede yenilir, içilir? Nerede kalınır?' gibi sorulara verilen yanıtlarla 2017'de 'CheckFeel' (Duygu Atlası) adlı bir mobil uygulama geliştiren dernek, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 'Aynı dili konuşan insanlar değil, aynı duyguları paylaşan insanlar anlaşırlar' öğretisinden hareketle yola çıktı.

İstanbul'un en hüzünlü, en eğlenceli ve en romantik mekanlarını tek bir uygulamada birleştiren 'Duygu Atlası', kullanıcılarına hem yer bildirimi yapma hem de bulundukları yerin kendilerine hissettirdiği duyguyu ifade edebilme fırsatı sunuyor.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan, İstanbul'da pilot olarak uygulanan ve 10 bine yakın kullanıcıya ulaşan uygulamayla 150 bine yakın mekanda duygu paylaşımı yapıldı.

En hüzünlü Karacaahmet, en heyecanlı havalimanı

Buna göre, İstanbul'un en huzurlu yeri Eyüpsultan, en hüzünlü yeri Karacaahmet, en heyecanlı yeri havalimanı, en romantik yeri Kız Kulesi oldu.

'Duygu Atlası'yla İstanbul'daki mekanların duygu haritası çıkarılarak, kişilerin hissetmek istedikleri duyguyu en iyi yansıtan adreslere 'duygu turizmi' gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Türk Hava Yolları ve Turkcell iş birliğiyle hazırlanan uygulama, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından destekleniyor.

'Bulunduğunuz lokasyondan hissettiğiniz duyguyu paylaşın'

Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Ömer Akgül, AA muhabirine, geçen yıl hayata geçirdikleri 'Duygu Atlası' adlı mobil uygulamaya ilişkin bilgi verdi.

Akgül, "Kişiler bulundukları lokasyondan hissettikleri duyguları paylaşıyorlar. O lokasyonda biriken duyguların içerisinde en baskın olan duygu o mekanın ruhunu oluşturuyor. Çünkü aslında bir mekanı var eden şey, fiziki yapısı değil ruhudur. Örneğin, Çanakkale Anıtı'nı yıksanız da Çanakkale ruhunu yıkamazsınız. Çünkü oranın ruhu o anıttan önce vardı. Yani asil olan ruhtur, vekil olan mekandır" diye konuştu.

Akgül, modern hayatta insanların, mekanların fiziki görüntülerini esas alarak yaşamaya çalıştıklarını, bunun da dünyanın maddi olarak algılanmasını sağladığını fakat dünyanın maddenin ötesinde bir boyutu olduğunu ifade etti.