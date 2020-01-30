Ay'a gitmek için sevgili arayan Japon milyarder, isteğinden vazgeçti

Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin 'Starship' roketiyle Ay'a yolculuk yapacak olan ünlü Japon milyarder Yusaku Maezawa, seyahatinde kendisine eşilik edecek 'hayat arkadaşını' aramaktan vazgeçtiğini duyurdu.

2023 yılında Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından üretilen 'Starship' roketiyle Ay'a ilk seyahati gerçekleştirecek olan Japon milyarder Yusaku Maezawa, öncesinde seyahat için kendisine bir 'hayat arkadaşı' aradığını açıklamıştı.

Maezawa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu istedğinden vazgeçtiğini bildirdi. Milyarder, öncesinde adaylara 20 yaşın üzerinde olmaları ve erkek arkadaşlarını olmaması gibi bir dizi şart sunmuştu.

Meazawa'nın davetine neredeyse 28 bin kişi başvurdu ve ancak ünlü milyarder 'karışık duygular' içinde olduğunu ve aramaktan vazgeçtiğini belirtti.

To think that 27,722 women, with earnest intentions and courage, had used their precious time to apply makes me feel extremely remorseful to conclude and inform everyone with this selfish decision of mine. — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 30, 2020

İnternet üzerinden bir duyuru yapan Maezawa, Ay'a yapacağı turistik seyahati 'özel bir kadınla' deneyimlemek istediğini belirterek bunu arzu eden kadınların sitesine başvuruda bulunmasını istemişti.

Maezawa, ilanda "Şu anda 44 yaşındayım. Yalnızlık ve boşluk hissi yavaşça üzerime çökmeye başladı ve düşünüdüğüm tek bir şey var: Bir kadını sevmeye devam etmek" ifadelerine yer vermişti.

Yusaku Maezawa bu ayın başında da tweetini paylaşanlardan rastgele seçeceği 100 kişiye toplam 100 milyon yen (yaklaşık 5.5 milyon lira) vereceğini duyurmuştu.

Milyarderin 2023 yılında sehayati tek başına gerçekleştirmesi bekleniyor.

2018 yılında Maezawa, SpaceX tarafından Ay'a seyahat için ilk özel yolcu olarak seçildi. 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanan görev, insanlığın 1972'den beri düzenlediği ilk ay yolculuğu olacak.