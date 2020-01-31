Dünya çapında yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı, 2003'teki SARS salgınını geçti

Yeni tip koronavirüs sadece iki ayda dünya çapında yaklaşık 10 bin kişiye bulaştı. Kasım 2002 - Temmuz 2003 arasındaki SARS salgınına 8098 kişi yakalanmıştı.

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde aralık ayında saptanan yeni tip koronavirüsün bugün itibarıyla dünya çapında 9800'den fazla kişiye bulaştığı belirtildi.

Yine Çin merkezli, koronavirüs kaynaklı şiddetli akut solunum yolu sendromu SARS, Kasım 2002 - Temmuz 2003 arası süren salgında 29 ülkede 8098 kişiye bulaşmıştı.

Böylece küresel çapta koronavirüs vakalarının sayısı, sadece iki ayda SARS salgınını geçti.

Çin dışında en az 22 ülke ve bölgeye sıçrayan yeni tip koronavirüs, bu ülkelerde en az 129 kişide teşhis edildi.

Yeni tip koronavirüs, hepsi Çin'de olmak üzere en az 213 can aldı.

SARS ise 9 ayda 17 ülkede 774 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Bağışıklık yok, iyileşen tekrar hastalanabilir

Son olarak Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni tip koronavirüsten iyileşenlerin bağışıklık kazandıklarını sanmamaları gerektiği, tekrar hastalanabilecekleri uyarısını yaptı.

Komisyon'un açıklamasında virüse yakalandıktan sonra iyileşen kişilerin vücutlarının antikor geliştirdiği belirtilse de şöyle devam edildi:

"Antikorlar uzun süre hayatta kalmaz. Bu yüzden iyileşmiş hastaların tekrar enfeksiyon kapabileceklerine dair hala risk var. Onlar kendilerini korumaya devam etmeli."

Başka ülkelere Çin'e seyahat edenler aracılığıyla taşınan virüs, gittiği ülkede kişiden kişiye bulaşma aşamasına geçti.

Taşındığı ülkede kişiden kişiye bulaşma aşamasına geçti

Dün ABD'den ilk kişiden kişiye bulaşma vakasının saptandığı haberi geldi.

Almanya, Japonya, Vietnam ve Güney Kore'den de yeni tip koronavirüsün hastadan başkalarına bulaştığı vakaların haberleri geldi.

Bu da virüsün yayılma potansiyelini daha da artırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) daha önce gerek görmediği 'küresel kamusal sağlık acil durumu' kararını nihayet dün alabildi.

ÇKP yerel yetkilisi: Önlem almakta geciktik

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Vuhan'daki başkanı Ma Guoqiang, bugün yaptığı açıklamada, önlem almakta geciktiklerini itiraf etti.

Çin devlet televizyonu CCTV'ye konuşan Ma Guoqiang, "Daha önce daha sıkı önlemler alsaydık şimdiki sonuç daha iyi olurdu" dedi.

Ma, seyahat kısıtlamalarını getirmekte en az 10 gün geciktiklerini belirtti.

Hong Kong Üniversitesi: Virüse yakalananların gerçek sayısı kat be kat fazla

BBC'ye göre, Pekin'in hakimiyetine karşı protestolarla sarsılan Hong Kong'daki Hong Kong Üniversitesi, virüse yakalananların gerçek sayısının açıklanan resmi sayıların çok üstünde olduğu tahmininde bulunuyor.

'Sadece Vuhan'da 75 binden fazla kişiye bulaşmış olabilir'

Hong Kong Üniversitesi uzmanları, salgınla ilgili matematik modellerine dayanarak, virüsün sadece Vuhan'da 75 binden fazla kişiye bulaşmış olması gerektiği yönünde görüş bildirdi.