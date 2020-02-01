'Geleneksel Çin tıbbından bir ilacın yeni tip koronavirüsü engellediği tespit edildi'

Xinhua haber ajansının aktardığına göre, Çin Bilimler Akademisi Şanghay Farmakoloji Enstitüsü ve Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden bilim insanları, 'Shuanghuanglian Koufuye' adlı ilacın yeni tip koronavirüse iyi geldiğini tespit etti.

İlaç Lonicera japonica, Scutellaria baicalensis ve Forsythia suspensa adlı bitkilerden yapılıyor. Geleneksel Çin tıbbında, bu üç bitkinin ateşi gidermeye, vücudu toksinlerden arındırmaya, insanın içini ve dışını temizlemeye yardımcı olduğuna inanılıyor.

Günümüz araştırmaları, Shuanghuanglian Koufuye ilacının geniş antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip, ayrıca vücudun bağışıklık fonksiyonunu artırdığını ortaya koydu.

Aslında Şangay Farmakoloji Enstitüsü, 2003 yılında Shuanghuanglian Koufuye’nin koronavirüs kaynaklı şiddetli akut solunum yolu sendromu SARS’a karşı başarıyla mücadele ettiğini tespit etmişti.

Bu buluşun ardından ilaç üzerindeki çalışmalar 10 yıl daha sürmüş H7N9, H1N1, H5N1 gibi grip virüslerine, SARS ve Ortadoğu solunum sendromuna (MERS) karşı mücadeledeki etkinliği araştırılmıştı. İlaç tüm testlerde belirgin antiviral etki göstermişti.

İlacın klinik denemelerinin devam ettiği ifade edildi.

Ayrıca Çin Devlet Sağlık Komitesi, yeni koronavirüse karşı etkili olan başka bir ilacı daha açıkladı. Bu ilacın 'Huoxiangzhengqi Koufuye' olduğu bildirildi.