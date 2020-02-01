Skype ve Twitter'da uzun süredir bulunan bir özellik Instagram'a geliyor

Instagram, Facebook ve Twitter'da var olan bir özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Instagram direkt mesajlara ifade bırakma özelliği üzerinde çalışıyor. Özellik henüz test aşamasında bulunuyor.

Sosyal medya platformu devi Facebook, 2016 yılında yorumlara ve gönderilere kullanıcıların ifade bırakması özelliğini kullanıma açmıştı. Yakın zamanda Twitter'ın da mesajlarda başlattığı bu uygulamaya Instagram da katılmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada yer alan haberlere göre Instagram, direkt mesajlara (Direct) ifade bırakma özelliği üzerinde çalışıyor.

Webtekno'nun aktardığına göre Instagram Direct'te şu anda mesajlara bırakılabilen tek ifade, mesajın üzerine iki kez tıklayınca çıkan kalp simgesi. Yeni özelliği Jane Manchun Wong Twitter hesabından yaydı. Test aşamasında olan özellikle birlikte, mesajlara gülen, kızgın ve üzgün surat ifadeleri gibi ifadeler bırakılabilecek.

Şimdilik bu özellik yalnızca şirket çalışanlarına test amacıyla açık durumda. Test dönemi sona erdiğinde özelliğin tüm kullanıcılara açılması bekleniyor. Wong, Facebook yöneticisi Alexandru Voica'nın da özelliğin test aşamasında olduğunu doğruladığını aktardı.

Instagram is working on frosted backdrop for Direct Message composer



Throwback Windows Vista! pic.twitter.com/77ZuN11O56 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) January 31, 2020

​Instagram bu özelliğin yanı sıra 'Reels' adı verilen yeni bir özellik üzerinde de çalışıyor. Reels, Boomerang ile Super-Zoom kamera modu arasında bir yerde yer alıyor. Yeni özellik temelde bir TikTok klonu ve şu anda yalnızca Brezilya'da kullanıma açık. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar playback (lip-sync) videolar çekip bunları DM olarak gönderebilecek ya da hikayelerine ekleyebilecek.