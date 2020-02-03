Samsun’da özel bir lisede çalışan geometri öğretmeni Nurtaç Kozak, öğrencilerin dikkatini çekmek ve ilgilerini dersin üzerine yoğunlaştırmak için farklı bir yöntem geliştirdi.

Geometriyi müzikle ve yaptığı jest ve mimik hareketleri ile anlatarak, öğrenciler için dersi oldukça keyifli bir hale getiren Nurtaç öğretmen, kendi geliştirdiği bu yolla akılda kalması zor olan formülleri bile öğrenciler için kolay hale getirdi.

Öğrenciler, sınavlarda formülü unutsalar bile öğretmenlerinin yaptığı hareketleri hatırlayarak soruyu çözebiliyor.

Derslerinde kimi zaman Testere, Matrix gibi film müziklerini de kullanan öğretmen, kimi zamansa erik dalı ve fidayda eşliğinde formülleri akıllara kazıyor.

Geometri dersini erik dalı ve fidayda ile sevdiren öğretmen https://t.co/owSltbgcqn pic.twitter.com/qGjPomBvWR — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 3, 2020

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'Onlara daha yakın neler yapabilirim diye düşündüm'

Kullandığı anlatım şekli ile öğrencilere dersi sevdirmeye çalıştığını belirten Nurtaç öğretmen, “18 yıldır geometri öğretmenliği yapıyorum. Ben küçükken de derste hocalarımız keşke daha farklı şeyler yapsa daha akılda kalıcı bir şeylerle bizi derse odaklayabilse diye düşünmüştüm. Onlara daha yakın neler yapabilirim onları da derse katarak, daha yaşayarak, görerek, öğrenerek yapması noktası üzerinde düşündüm. Amaç o neti yapmak bu neti yapmak değil de burada ben keyif alıyorum demeye başlayıp daha sonra başarıyı üzerine getirmenin daha kalıcı olduğunu düşündüm. O nedenle, elimden geldiğince anlatım tarzımı bu şekilde yapmaya çalıştım" dedi.

Geometrinin, şekiller üzerine kurulu olduğu için el ve kol hareketleriyle akılda kalması açıcısından anlamlaştırılabileceğini belirten Nurtaç öğretmen, "Derse girdiğim zaman önce öğrenciyi derse katmak üzerine çalışıyorum. Daha sonra formüllerde belli şeyleri görsel metotlarla el kol hareketleri, jest ve mimiklerimle onları farklı anlamda geometriye bakış açısın artıma noktasında fayda sağlamaya çalışıyorum. Çünkü bu anlatımla öğrencinin aklında kalıyor. Öğrencilerim 'Sınav anında sizin o hareketiniz aklıma geliyor' diyorlar” dedi.