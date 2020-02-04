Tesla yeni aracının ilk fotoğrafını paylaştı

Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla, yeni Model Y crossover aracının geleceğini ilk kez geçtiğimiz sene duyurmuştu. Elon Musk, Tesla'nın gelir duyurusu sırasında yeni aracın teslimatlarına mart ayında başlanacağını açıklamıştı.

Webtekno'dan Okan Candoğan'ın haberine göre; Tesla, yayınladığı belgelerde ayrıca yeni Model Y’nin üretim sürümünün ve üretim hattının birkaç fotoğrafını gösterdi.

Model Y’nin daha önceki testler sırasında görüntülenen ivmeyi kaybetmemesi bekleniyor. Yani duyuru sırasında belirtildiği gibi aracın menzilinin 280 milden (450 km) 315 mile (507 km) yükseleceği tahmin ediliyor. Elon Musk, menzil kapasitesindeki bu artışı Model Y’nin dört çeker versiyonuna yönelik sürekli devam eden mühendislik çalışmalarının bir meyvesi olarak nitelendiriyor.

Şu an için seri üretimleri henüz başlamayan Model Y, söylenenlere göre 0’dan 100'e yalnızca 3,5 saniyede ulaşabiliyor. Bu performans değerleriyse aracı sınıfının en iyilerinden biri olmaya aday yapıyor. Model Y'nin ilk teslimatları Mart ayında gerçekleştirilecek.