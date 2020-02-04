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    Muhteşem Yüzyıl’ın 'Behram Paşası' Adnan Koç

    Oyuncu Adnan Koç'a 16 yıl 8 ay hapis cezası

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    Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu kapsamında yapılan gözaltı işlemleri sırasında çıkan arbedede 6 polisin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen oyuncu Adnan Koç'un da aralarında bulunduğu 6 sanıklı davada karar çıktı.

    İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Şeyhmuz Koç katılırken, yine tutuksuz yargılanan diğer sanıklar katılmadı. Sanıklar ve müşteki polislerin avukatları da duruşmada hazır bulundu. Söz alan müşteki polislerin avukatları, savcının sanıkların cezalandırılması yönündeki mütalaasına katıldıklarını belirterek sanıkların tutuklanmasını talep ettiler.

    Davaya katılan Şeyhmuz Koç, olay yerine gittiğini belirterek, "Ben olay yerine gittiğimde kavgaya karışmadım. Hiçbir eyleme katılmadım, beraatimi istiyorum" dedi. Bazı sanıkların Avukatı Yılmaz Abuşoğlu, olayın davada müşteki olan memurların davranışları nedeniyle meydana geldiğini savundu. Müvekkillerinin olayın başında cezalarını aldığını savunan Abuşoğlu, "Dövüldüler, kolları kırıldı. Müşteki memurlar narkotikte göreve yeni başlayan memurlardır. Deneyimleri azdır. Basına karşı mahcubiyetlerini örtmek için böyle bir senaryo yazdılar. İş o yüzden buraya kadar geldi. Müvekkillerimin beraatine karar verilmesini istiyorum" dedi.

    Kararını açıklayan mahkeme, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Behram Paşa olarak tanınan Adnan Koç ve kardeşi Ahmet Koç'u, müşteki polislere yönelik eylemlerinden dolayı, 'Kasten yaralama', 'Kamu görevlisine hakaret', 'Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından suçlu buldu. Mahkeme, Adnan ve Ahmet Koç'u bu suçlardan 16'şar yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı.

    Adnan Koç'un diğer kardeşi Mehmet Hayri Koç ise, 'Kasten yaralama', 'Kamu görevlisine hakaret', 'Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Mala zarar verme' suçlarından 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adnan Koç'un akrabası Şeyhmuz Koç ve Mehmet Pınarbaşı da, 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçlarından 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

    İddianameden

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bir uyuşturucu soruşturması nedeni ile Sinan Bozburun'un takibe alındığı, Bozburun'un 15 Mart 2018 tarihinde Ataşehir'de bir cafenin otoparkında Adnan Koç'a uyuşturucu olduğu düşünülen bir madde verdiği belirtiliyor. Uyuşturucuyu alan Adnan Koç'un kafeye girdiği, üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde olarak değerlendirilen bir maddenin yakalandığı belirtilen iddianamede, Ahmet Koç'un üst aramasında da uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddenin bulunduğu kaydediliyor. Şüphelilerin gözaltı işlemine direndikleri, polislerin silahını alarak onları rehin tuttukları ve ateş ederek öldürmeye teşebbüs ettikleri bilgisine yer verilen iddianamede, olay sırasında polis memurları M.K., S.İ., M.K., Z.M., Z.H., S.B.'nın da yaralandığı belirtiliyor.

    İddianamede, Adnan Koç, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç kardeşler için, 'Suçun delillerini gizleme, yok etme ve ortadan kaldırmak amacıyla kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürmeye teşebbüs', 'Zincirleme olarak görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaret', 'Zincirleme şekilde kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme', 'Zincirleme olarak kamu görevlisini birden fazla kişi ile silahla hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ayrı ayrı 45'er yıl 3'er ay 15'er günden 90'ar yıl 7'şer ay 15'er güne kadar hapis cezası isteniyordu.

    Mehmet Hayri Koç için ayrıca 'Kamu malına zarar vermek' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, bu şüphelilerin götürüldüğü karakola giderek olay çıkaran tutuksuz şüpheliler Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaşı için de, 'Kasten yaralama', 'Zincirleme olarak görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaret', 'Zincirleme şekilde Kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme', 'Cebir ve tehditle birden fazla kişinin kaçmasına imkan sağlama' suçlarındın 5'er yıldan 24'er yıl 1'er aya kadar hapis cezası isteniyordu. 

    Etiketler:
    Muhteşem Yüzyıl, Hapis cezası, Uyuşturucu, Adnan Koç
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