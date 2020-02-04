Londra'da şirket kantininden yemek çalan üst düzey bankacının işine son verildi

Citigroup'un İngiltere Londra'daki merkezinde çalışan üst düzey bir bankacının bankanın kantininden yemek çaldığı ortaya çıktı. Açığa alınan bankacının yıllık gelirinin ortalama 8 milyon TL'ye denk gelen bir miktarda olduğu tahmin ediliyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Citigroup'ta üst düzey bankacı olan Paras Shah şirket kantininden yemek çaldığının ortaya çıkması üzerine geçen ay görevinden alındı.

Londra'nın finans merkezi Canary Wharf'ta benzer pozisyonda çalışan bir bankacının yılda en az 183 bin sterlin yani yaklaşık 1 milyon 500 bin TL kazandığı belirtiliyor.

Shah'ın ise Avrupa’daki en üst düzey bankacılardan biri olması nedeniyle yıllık ortalama 8 milyon TL kazancının olacağı ifade ediliyor.

Citigroup suspended Paras Shah after alleging he had stolen food from the canteen at its European headquarters in Canary Wharf, London. Mr Shah is likely to have received a seven-figure pay package https://t.co/xM7VcM0qi2 — Financial Times (@FinancialTimes) February 3, 2020

İngiltere’de 2014 benzer bir olay meydana gelmişti. Bir yatırım firmasında üst düzey görevde bulunan Jonathan Burrows adlı çalışanın, yıllarca East Sussex’deki evine trenle kaçak yolculuk yaparak gidip geldiği ortaya çıkmıştı.

Burrows, tren şirketine yaklaşık 300 bin lira ödeyerek uzlaşma yoluna gitmesine karşın, finans sektöründeki kariyeri zarar görmüştü.

Japonya merkezli Mizuho Bank da 2016’da Londra şubesindeki bir çalışanını, bir mesai arkadaşının bisikletinden 5 sterlinlik bir parça çaldığı gerekçesiyle kovmuştu.