Hint yetkililerden emsal uygulama: Çok korna çalan, kırmızı ışıkta çok bekler

Hindistan’da kırmızı ışıkta beklerken sabırsızlanan sürücülerden ve onların yarattığı gürültü kirliliğinden bıkan yetkililer, sessizce beklemeyenlerin cezalandırılacağı yeni bir sistemi hayata geçirmeyi planlıyor.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da bir o kadar yoğun olan trafik sorununu çözmek isteyen yetkililer yeni formüller geliştiriyor.

Ülkenin en büyük kentlerinden Mumbai’de polis, kırmız ışıklarda beklemek istemeyen ve sürekli korno çalarak büyük gürültü yaratan sürücülere karşı bir ödül-ceza sistemi getirmeyi düşünüyor. Yetkililer sistemi, “Daha fazla korna, daha fazla bekleme” diye özetliyor.

Üzerinde oynanmış trafik ışıklarında kırmızıya yakalanan bir sürücünün çaldığı kornanın sesi 85 desibeli aşarsa, işaret sıfırlanıyor, böylece sürücü tekrar aynı süre boyunca kırmızıda beklemek durumunda kalıyor.

Horn not okay, please!

Find out how the @MumbaiPolice hit the mute button on #Mumbai’s reckless honkers. #HonkResponsibly pic.twitter.com/BAGL4iXiPH — Mumbai Police (@MumbaiPolice) January 31, 2020

'Yeşile dönmesini hızlandıracaklarını düşünüyorlar'

‘Cezalandırıcı işaret’ adı verilen bu sistem şimdilik şehrin belli noktalarına yerleştirildi.

Mumbai’yi ‘dünyanın korna başkenti’ diye tanımlayan polis, “Burada insanlar ışık kırmızıya döndüğünde bile korna çalıyorlar. Belki de böyle yaparak yeşile dönmesini hızlandıracaklarını düşünüyorlar. Biz, Mumbai polisi bu konuda bir şeyler yapmak için can atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Polis komiseri Madhukar Pandey, kornanın sadece gürültü kirliliği yaratmadığını, ayrıca strese ve kaosa yol açtığını, kalp gibi sağlık sorunları yarattığını da söyledi. Pandey, “Herkes bunun farkında ancak durdurmak için çok az şey yapıyorlar. Bu sistemle daha iyi bir yol disiplini yaratmayı umuyoruz ve Mumbai caddelerinde kornasız, stressiz, gürültüsüz bir seyahati garantilemeyi hedefliyoruz” dedi.

Dünya çapındaki kentlerde trafiği ölçen TomTom’un verilerine göre Mumbai, yüzde 65’lik bir oranla, dünyada en sıkışık trafiğe sahip dördüncü şehir. Mumbai’de bir sürücünün her yıl ortalama sekiz gün ve 17 saatini trafikte harcadığı belirtiliyor.

Hindistan’ın güneydeki Bangalore’da da yetkililer, kuralları takmayan sürücüleri hizaya getirmek amacıyla trafik polisi gibi giydirilmiş mankenleri kavşak, ana cadde gibi sıkışık noktalarda ‘görevlendirmişti’.