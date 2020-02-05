Geçen yılın Tinder kazancı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde reşit olmayan kullanıcılarından dolayı karşılaştığı sorunla gündeme gelen Tinder’ın bugün de geliri paylaşıldı. Tinder 2019 geliri uygulamanın geliştiricisi Match Group tarafından açıklandı. Uygulama geliriyle de dudak uçuklattı.

Birçok şirket hem son çeyreğin hem de geçtiğimiz yılın gelirlerini resmi olarak sunmaya devam ediyor. Geliri merak edilen birçok şirketin yıllık kazançları belli oldu. Google’ın yıllık YouTube kazancının açıklamasının ardından, Tinder geliştiricisi Match Group da tanışma uygulamasının kazancını paylaştı.

Shiftdelete.net'ten Mustafa Büyükçağlayan'ın haberine göre Match Group, 2019 yılının son kazanç açıklamasında, Tinder’ın geçen yıl 1.2 milyar dolar gelir getirdiğini ve arkadaşlık uygulamasının şirketin en değerli varlığı olarak yerini daha da güçlendirdiğini açıklamıştı.

Bir bütün olarak bakıldığında Match Group geçen yıl 2.1 milyar dolar gelir elde etti. Birçok farklı arkadaşlık uygulamasının yapımcısı da olan şirket gelirinin yarısını Tinder’dan elde ediyor. Hinge, OkCupid ve Match.com‘un da sahibi olan şirket, Tinder’ın 2019’un dördüncü çeyreğinde ortalama 5.9 milyon aboneye sahip olduğunu ve geçen yıla göre yüzde 36‘lık bir artış yaşadığını da raporlarla paylaştı.

Z kuşağında neredeyse bir bağımlılık haline gelen sağa sola kaydırma hastalığı da Tinder’ın her geçen gün değerini artırmaya devam ediyor. Özellikle Z kuşağından çok fazla talep gördüğünü bildiren şirketin geçtiğimiz günlerde de reşit olmayan kullanıcılarla başı beladaydı. Süreç hakkında yeni resmi açıklamalar gelmedi ama olayın kapandığı düşünülüyor.