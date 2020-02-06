Kobe Bryant'ın ardından kızı Gianna'nın forması da emekli edildi

Gianna Bryant'ın 2 numaralı forması, basketbol takımında oynadığı okulu Harbor Day tarafından emekli edildi.

Gianna'nın annesi Vanessa, haberi "Gigi, seni özlüyorum, seni seviyorum. Bize hiçbir nezakin küçük olmadığını öğrettin. Annen hala seninle gurur duyuyor ve DAİMA da duyacak" mesajıyla paylaştı.

Kaliforniya- Corona Del Mar'da bulunan okulda düzenlenen törende öğretmenleri ve arkadaşları Gianna anısına konuşmalar yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Vanessa Bryant 🦋 (@vanessabryant)'in paylaştığı bir gönderi ( 5 Şub, 2020, 5:48ös PST )

Yetenekli bir basketbolcu olan Gianna'ya babası Kobe Bryant ve kazada hayatını kaybeden Christina Mauser koçluk yapıyordu. Mauser üç çocuk annesiydi.

Aynı kazada beyzbol koçu John Altobelli, kızı Alyssa ve eşi Keri de yaşamını yitirmişti.

NBA oyuncusu Kobe Bryant'ın forması da Los Angeles Lakers ve Dallas Mavericks tarafından emekli edilmişti.