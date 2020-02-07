Kanada’da petrol taşıyan tren raydan çıktı

CBC televizyonunun aktardığına göre, olay yerel saatle 6.15’te (TSİ 15.15) Kanada’nın Saskatchewan eyaletinde meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yaklaşık 25-30 vagon raydan çıktıktan sonra patlama yaşandı. Patlamanın ardından şiddetli yangın başladı.

Smoke visible from the train fire and derailment near Lanigan Saskatchewan. CP has confirmed it was their train. It’s the same area where another CP derailment leaked 1.5 million litres of crude oil in December pic.twitter.com/tsDAjSBG7b — Alicia Bridges (@aliciaebridges) February 6, 2020

​Taşıma Güvenliği İdaresi, ülkenin doğusuna giden ve petrol taşıyan trenin, Guernsey köyüne yaklaşık 2.5 kilometre mesafede raydan çıktığını doğruladı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi, olayın meydana geldiği yere yakın geçen karayolunu her iki yöne kapattı. Guernsey köyü de tahliye edildi.

Halihazırda olay yerinde itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çalışıyor. Olayda ölen veya yaralananlara dair hiçbir bilgi gelmedi.

Daha önce 2019 Aralık’ta aynı yerde yine petrol taşıyan bir trenin raydan çıkması sonucu 1.5 milyon litre petrol dökülmüştü.