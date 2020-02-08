'Facebook ve Messenger'ın resmi Twitter hesapları saldırıya uğradı'

Akşam saatlerinde Twitter'da paylaşım sorunu yaşanmışken Twitter'dan Facebook platformuna dönük bir açıklama yapıldı.

Bir Twitter sözcüsü e-posta aracılığıyla Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Facebook ve Messenger platformlarının resmi hesaplarının saldırıya uğradığını söyledi.

Sözcü, "Sorundan haberdar olur olmaz, güvenliği ihlal edilmiş hesapları kilitledik ve Facebook'taki ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan Twitter'da geçen saatlerde paylaşım sorunu yaşanmıştı. Kullanıcılar, Twitter'a girebildiklerini ancak paylaşım yapmakta zorluk çektiklerini ifade etmişti.

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'in hesabı ağustos ayında ele geçirilmiş ve hesaptan ırkçı paylaşımlar yapılmıştı.