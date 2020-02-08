Candan Erçetin'in başkanlığını yaptığı MSG'ye kayyum talebi

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre, MSG üyeleri, Cengiz Erdem, Gönül Özçarkçı, Haluk Gazez, Burhan Bayar ve Kemal Araboğlu tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, dava konusu “seçimin iptali” talebiyle ilgili bilirkişilere imza incelemesi yaptırıldığı ve usulsüzlükler tespit edilen imza incelemesi tutanağının mahkemeden gizlendiği iddia edildi.

'Ödenen bedel sahte imzaları gizlemek için'

Dilekçede, şunlara vurgu yapıldı:

“İmzalarla ilgili bu teknik uzman mütalaasının, mahkemeyi yanıltmak ve delil gizlemek amacıyla dosyaya sunulmadığı ve gizlendiği açıkça görülmektedir. Nitekim, söz konusu teknik uzman mütalaasının hazırlanması için grofoloji (el yazısından karakter tahlili yapmaya çalışan bir çalışma sahası) inceleme işi için, bu alanla bir ilgisi bulunmayan ve daha önce kurumun hiç tanımadığı bir yeminli mali müşavire akıl almayacak derecede yüksek bir bedel olan 96 bin 775 ücret ödediler. Bir grofoloji incelemesi için bu meblağların ödenmesinin mantığa aykırı olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, ödenen bedelin, sahte imzaları gizlemek için, bu denli yüksek olduğu sonucunu doğurmaktadır.”

MSG Genel Kurul seçimlerinde hukuka aykırı işlemler yapıldığı gerekçesiyle yönetim kurulu ve diğer kurulların yok hükmünde olduğu öne sürülen dilekçede, yönetim kurulu ve üst kurullarına, dava süresince göreve devam edilmemesi için teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasına ve mahkemece tarafsız bir kayyum tayinine karar verilmesi talep edildi.

Başkan yardımcığında Ferhat Göçer ve Harun Tekin var

MSG'de Ferhat Göçer ve Sami Harun Tekin başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

Asil üye listesinde ise Muharrem Ömer Özgür, Aslı Gökyokuş, Buray Hoşsöz, Mustafa Beyazkuş, Orhan Hakalmaz, Tanju Arıkan, Şakir Askan ve Yusuf Bülent Pozam bulunuyor.