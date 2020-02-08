YouTuber Oğuzhan Uğur, Survivor'da sunuculuk yapacak

Son olarak Acun Ilıcalı'nın yeni yarışması olan Exatlon Türkiye YouTubers'da sunuculuk yapan Oğuzhan Uğur, YouTube kanalında yayınladığı videosunda performansı çok beğenildiği için Survivor'da da sunuculuk yapacağını söyledi.

YouTube'da çektiği Pinç ve Mevzular programıyla sosyal medyada fenomen haline gelen Oğuzhan Uğur, son videosunda Acun Medya'da işe başladığını duyurdu. Acun Ilıcalı'nın YouTuber'larla yaptığı Exatlon Türkiye yarışmasında sunuculuk yapan Uğur, yeni program müjdesini de verdi.

Exatlon'dan sonra Survivor'da

Önceki gün yayınladığı videosunda yeni işinden bahseden Oğuzhan Uğur, "Acun Medya'da işe başladım arkadaşlar. Ek iş yapıyorum Acun Medya'da, Survivor başlıyor bildiğiniz gibi. Evvelinde Exatlon'da performansımı sağ olsunlar çok beğenmişler. O yüzden de aynı performansı Survivor'da da görmek istediler" dedi.