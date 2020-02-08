Milli marşı iç çamaşırını göstererek söyleyen Ukraynalı futbolcunun eşi sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı

Çaykur Rizespor’da görev alan Ukraynalı milli futbolcu Nikolay Morozyuk’un eşi Irina, Ukrayna milli marşını külotunu sergileyerek söyledi. Irına Morozyuk'un paylaşımı Twitter ve Rusya ile Ukrayna'da kullanılan Vkontakte sosyal medya platformu kullanıcılarından tepki gördü.

Çaykur Rizespor’da görev alan Ukraynalı milli futbolcu Nikolay Morozyuk’un Ukrayna milli marşını sarı renk külotunu sergileyerek söyleyen eşi İrina, sosyal ağ kullanıcılarından tepki gördü.

Twitter ve Vkontakte kullanıcıları, Çaykur Rizespor takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Ukraynalı milli futbolcu Nikolay Morozyuk’un eşi İrina’ya, mavi balıkçı yaka ve sarı renk külotunu sergileyerek milli marşını söylemesi nedeniyle tepki gösterdi.

Bir Twitter kullanıcısı, “İnanılmaz bir şey. Dünya çıldırmış. Bunu nasıl görmezden gelsem?” dedi.

Vkontakte’den yorum yapan bir diğer kullanıcı ise, “Bu bir ihanet” ifadelerini paylaştı.

Bir başka kullanıcı, “Bir zamanlar normal olan bu ülke için utanıyorum” diye tepki verdi.

Yorumlardan biri de, “Oradakilerin tümü sarı külot mu giyiyor acaba? Bu vatanseverlik ifadesi midir?” şeklindeydi.

Diğer bir kullanıcı da, “Ülkenin milli marşını bu halde söylemesi için kafasında neler olmalı acaba” sorusunu yöneltti.

Hapis cezası içeren suç

Ukraynalı spor dergisi Champion’a İrina’nın paylaşımı ile ilgili değerlendirmede bulunan hukuk uzmanı Yuriy Yurçenko, böyle bir davranışın devlet sembolüne hakaret olarak görülebileceğini ve bunun 3 yıla kadar hapis cezası bulunan bir suç olduğunu belirtti.

Vkontakte’den bir kullanıcı ise paylaşıma bu kadar sert tepki verilmemesi gerektiğini ifade etti:

“Güzel kız. Hem vatanseverliğini hem de güzel vücudunu göstermek istemiş. Saçmalık mı? Belki de evet, ama bunun devlete hakaret olduğunu düşünmüyorum. Söyledi, demek ki milli marşı biliyor, sözleri karıştırmadı anladığım kadar. Asgari bir ceza verilebilir belki, fakat bu hapis cezası olmamalı.”