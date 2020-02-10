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16:23 10 Şubat 2020
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    Kanada'da bir evsiz (Arşiv)

    Milyoner teknoloji patronundan evsizler için 'evsiz kal, çöp kutusunda yat' icadı

    © East News / Ian Cook/All Canada Photos
    Yaşam
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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202002101041370862-milyoner-teknoloji-patronundan-evsizler-icin-evsiz-kal-cop-kutusunda-yat-icadi/

    İngiliz mültimilyoner girişimci-yatırımcı Peter Dawe'in plastikten tekerlekli iki çöp kutusunu birleştirerek 'uyku kutusu' yapıp bunu evsizlere çare olarak sunması, büyük tepki çekti. 

    Britanya'da meşhur bir teknoloji girişimcisi olduğundan Brexit Partisi tarafından son seçimde Cambridge adayı da gösterilen Peter Dawe, 'evsizler için kuru ve güvenli uyku mekanı' icadını tanıtmak için seferber oldu.

    İki çöp kutusunu açılır kapanır kapak kısmındaki deliklerden sopa geçirerek birbirine tutturan 65 yaşındaki 'mucit', kayarak kutunun içine nasıl girip yerleştiğini ve birkaç dakika sonra nasıl çıktığını gösteren bir video da yayımladı. 

    Düzeneğin 'sadece' 100 sterline (776 TL) mal olduğunu söyleyen milyoner, bundan sonrasının, sokakta yatanların iyi bir fikir olarak beğenip beğenmeyeceğine bağlı olduğunu belirtti. 

    Yoksulluk-evsizlik bağlantısı kurup sistemin değişmesine ve bunun gerçekleşmesi için yapılması gerekenlere el atmak yerine, Dawe, icadının 'tüm dünyadaki evsizler için küresel bir çözüm olması' temennisini dile getirdi.

    Britanya'nın ilk internet hizmeti sağlayıcısı Unipalm dahil en az 100 şirketin kurucusu, şunları söyledi:

    "Televizyonda sokakta uyuyanların tekmelendiklerinden, üzerilerine işendiğinden yakındığını gördüm. Sokakta uyku tulumunda yatmak, saldırılara açık olmak demek. Bu kesinlikle uyku tulumunda, çadırda yatmaktan çok daha güvenli ve rahat. Kesinlikle su geçirmez, fırtına geçirmez, çok rahat, sıcak ve kuru."

    Yine çöp kutusundan tek kişilik otomobil icat etmeye çalışırken bu fikri bulduğunu anlatan, milyoner, hiç uyku kutusunda uyumaya çalışıp çalışmadığı sorusunu "Birinde 10 dakika yattım" diye yanıtlayarak ekledi: "Biraz daha büyük olsalardı, iyiydi, ama ne yaparsınız, çöp kutuları böyle."

    Fakat icat, sosyal medyada büyük tepki çekerken, kullanıcılar, Dawe'i evsizleri 'hor görmek' ve 'aşağılamakla' suçladı:

    "Evsizler için gemi kargo konteynırlarının gerçekten harika fikir olduğunu düşünenlerin bir üst düzeyine atladık. İnanılmaz, güleyim mi, ağlayayım mı, bilmiyorum"

    "Bu hayatımda gördüğüm en berbat ve en alçaltıcı icatlardan biri. Aklınızda olsun, o paraya ucuz bir çadır alınır ve içinde gayet iyi uyunur."

    "Bu, modern tarihte evsizlere 'yardım' için en gerzek, en küçültücü fikir olabilir."

    "Alternatif olarak, evsizlere, kelimenin tam manasıyla çöp kutusunda uyumalarını söylemeyebiliriz."

    Tepkileri dikkate almayan Dawe, dışarda soğukta ya da yağmurda uyumanın bundan çok daha kötü olduğunu savundu. 

    Evsiz birinden çöp kutusunda yaşamasını istemenin çok aşağılayıcı olduğu suçlamasını reddeden milyoner, "Ya seversin ya nefret edersin tarzı bir tasarım. Bazıları dahice buldu, bazıları dehşete düştü. Sokakta uyumak aşağılayıcıdır, nokta" diyerek ekledi:

    Peter Dawe, kendi icadı olan çöp kutularından yapılma uyku kutusunun içinde
    © Fotoğraf : Cambridge Independent/Keith Heppell
    Peter Dawe, kendi icadı olan çöp kutularından yapılma uyku kutusunun içinde

    "Ben evsizlik ya da sokakta uyuma sorununu çözmüyorum, sadece sorunu hafifletme imkanı sunuyorum. Varsayımda, küstahlıkta bulunmuyorum, bence kimse de bulunmamalı."

    Norfolk'ta satın aldığı çiftliği dünyanın sonuna karşı hayatta kalma sığınağına çevirmekle uğraşan Dawe, tartışmanın büyümesi üzerine icatlarından birkaç tanesini evsizlerin kaldığı bir gece barınağına götürdü. 

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