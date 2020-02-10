Milyoner teknoloji patronundan evsizler için 'evsiz kal, çöp kutusunda yat' icadı

İngiliz mültimilyoner girişimci-yatırımcı Peter Dawe'in plastikten tekerlekli iki çöp kutusunu birleştirerek 'uyku kutusu' yapıp bunu evsizlere çare olarak sunması, büyük tepki çekti.

Britanya'da meşhur bir teknoloji girişimcisi olduğundan Brexit Partisi tarafından son seçimde Cambridge adayı da gösterilen Peter Dawe, 'evsizler için kuru ve güvenli uyku mekanı' icadını tanıtmak için seferber oldu.

Multi-millionaire tells homeless people to sleep in his bizarre ‘dry and safe sleep pod’ made from two wheelie bins



And there's a video.....https://t.co/6HcjSgQ73X#homeless #homelessness pic.twitter.com/bwPR3MbC04 — Crawley Open House (@CrawleyOpenHse) February 6, 2020

İki çöp kutusunu açılır kapanır kapak kısmındaki deliklerden sopa geçirerek birbirine tutturan 65 yaşındaki 'mucit', kayarak kutunun içine nasıl girip yerleştiğini ve birkaç dakika sonra nasıl çıktığını gösteren bir video da yayımladı.

➡️ FREUD EXPLICA!



Em vez d mochilas q viram barracas, ou algum projeto social para acolher pessoas em situação de rua, João D... ops... digo... o multimilionário inglês e político, do Partido Brexit, Peter Dawe, cria 'cápsulas do sono' para pessoas sem-teto, feitas com lixeiras. pic.twitter.com/fckkpwEf6b — Victor Fabretti (@victorfabretti) February 8, 2020

Düzeneğin 'sadece' 100 sterline (776 TL) mal olduğunu söyleyen milyoner, bundan sonrasının, sokakta yatanların iyi bir fikir olarak beğenip beğenmeyeceğine bağlı olduğunu belirtti.

Yoksulluk-evsizlik bağlantısı kurup sistemin değişmesine ve bunun gerçekleşmesi için yapılması gerekenlere el atmak yerine, Dawe, icadının 'tüm dünyadaki evsizler için küresel bir çözüm olması' temennisini dile getirdi.

Multi-millionaire claims to have invented ‘dry and safe sleep pod’ for homeless people made from two wheelie bins 😅 https://t.co/Ohy8lDqSdH — The Sun (@TheSun) February 5, 2020

Britanya'nın ilk internet hizmeti sağlayıcısı Unipalm dahil en az 100 şirketin kurucusu, şunları söyledi:

"Televizyonda sokakta uyuyanların tekmelendiklerinden, üzerilerine işendiğinden yakındığını gördüm. Sokakta uyku tulumunda yatmak, saldırılara açık olmak demek. Bu kesinlikle uyku tulumunda, çadırda yatmaktan çok daha güvenli ve rahat. Kesinlikle su geçirmez, fırtına geçirmez, çok rahat, sıcak ve kuru."

Multimillionaire invents 'bin pods' for the homeless by joining two wheelie bins https://t.co/KV980Xqctz pic.twitter.com/D2e48Lc0N5 — Daily Mirror (@DailyMirror) February 5, 2020

Yine çöp kutusundan tek kişilik otomobil icat etmeye çalışırken bu fikri bulduğunu anlatan, milyoner, hiç uyku kutusunda uyumaya çalışıp çalışmadığı sorusunu "Birinde 10 dakika yattım" diye yanıtlayarak ekledi: "Biraz daha büyük olsalardı, iyiydi, ama ne yaparsınız, çöp kutuları böyle."

Multi-millionaire former Brexit Party candidate telling the homeless to sleep in wheely bins. I've got a radical idea myself. How about the government provides rough sleepers with social housing instead?https://t.co/rEqH1SDNdC — David Lammy (@DavidLammy) February 5, 2020

Fakat icat, sosyal medyada büyük tepki çekerken, kullanıcılar, Dawe'i evsizleri 'hor görmek' ve 'aşağılamakla' suçladı:

"Evsizler için gemi kargo konteynırlarının gerçekten harika fikir olduğunu düşünenlerin bir üst düzeyine atladık. İnanılmaz, güleyim mi, ağlayayım mı, bilmiyorum"

Multimillionaire invents 'bin pods' for rough sleepers by joining wheelie bins together - what a rubbish idea https://t.co/a7kc40IDrD pic.twitter.com/za2ECwhabs — Rupert Myers (@RupertMyers) February 5, 2020

"Bu hayatımda gördüğüm en berbat ve en alçaltıcı icatlardan biri. Aklınızda olsun, o paraya ucuz bir çadır alınır ve içinde gayet iyi uyunur."

"Bu, modern tarihte evsizlere 'yardım' için en gerzek, en küçültücü fikir olabilir."

"Alternatif olarak, evsizlere, kelimenin tam manasıyla çöp kutusunda uyumalarını söylemeyebiliriz."

Tepkileri dikkate almayan Dawe, dışarda soğukta ya da yağmurda uyumanın bundan çok daha kötü olduğunu savundu.

Evsiz birinden çöp kutusunda yaşamasını istemenin çok aşağılayıcı olduğu suçlamasını reddeden milyoner, "Ya seversin ya nefret edersin tarzı bir tasarım. Bazıları dahice buldu, bazıları dehşete düştü. Sokakta uyumak aşağılayıcıdır, nokta" diyerek ekledi:

© Fotoğraf : Cambridge Independent/Keith Heppell Peter Dawe, kendi icadı olan çöp kutularından yapılma uyku kutusunun içinde

"Ben evsizlik ya da sokakta uyuma sorununu çözmüyorum, sadece sorunu hafifletme imkanı sunuyorum. Varsayımda, küstahlıkta bulunmuyorum, bence kimse de bulunmamalı."

Norfolk'ta satın aldığı çiftliği dünyanın sonuna karşı hayatta kalma sığınağına çevirmekle uğraşan Dawe, tartışmanın büyümesi üzerine icatlarından birkaç tanesini evsizlerin kaldığı bir gece barınağına götürdü.