Fransa'da sosyal medyadan İslam dinini eleştiren öğrenci ölüm tehditlerinin ardından okul değiştirdi

Fransa'da Mila isimli bir öğrenci, Instagram hesabında İslam dinini eleştiren paylaşımlarda bulunduğu için ölüm tehditleri aldı.

Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal, LCI'ye yaptığı açıklamada, 'Mila'nın hayatına devam edebilmesi için yeni bir okul bulduklarını' söyledi.

Mila, paylaşımları nedeniyle çok sayıda kişinin öfkesinin odağına girse de, 'dine hakaret' yasalarının bulunmadığı Fransa'da hükümet tarafından destek aldı.

Mila'nın söz konusu paylaşımları, Müslüman bir kullanıcıdan homofobik yorumlar almasının ardından geldi.

Mila'nın destekçileri, Instagram'da '#JeSuisMila' başlıklı bir hashtag kampanyası başlatırken, karşıtları da '#JeNeSuisPasMila' tag'iyle yanıt verdi.

BBC'nin haberine göre öğrenci, tepki çeken paylaşımlarının ardından önceki okuluna bir daha uğramadı. Bakan Attal ise, duruma 'çözüm' bulunduğu söyleyerek, Mila'nın güvenliğini sağlamak için başka bir okula taşındığı bilgisini verdi, ancak okulun ismini açıklamadı.

Olay nasıl gelişti?

18 Ocak'ta Mila, Instagram hesabında canlı yayın yaparken cinsellik hakkında konuştuğu sırada bir kullanıcı tarafından 'pis lezbiyen' şeklinde hakarete uğradı.

Ardından Mila, kullanıcıya "Dinden nefret ediyorum. Kur'an bir nefret dinidir" yanıtını vermişti. Mila, devamında da "Irkçı değilim. Bir dine karşı ırkçı olamazsın. Bir dine karşı ırkçı olamazsın, beni bundan pişman edemeyeceksin" dedi.

Ardından kullanıcılar Mila'ya ölüm tehditleriyle karşılık verdi ve tartışma ülke çapında yayıldı.

Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet de, gençlere yönelik ölüm tehditlerinin 'kabul edilemez' olduğunu söyleyerek tartışmalara dahil oldu. Ancak Belloubet, dine yönelik saldırının 'vicdan özgürlüğüne bir saldırı' anlamına geldiğini belirtti.

Fransız Senatör Laurence Rossignol, Bakan Belloubet'e anayasaya atıfta bulunarak yanıt verdi. Vekil, ülkede 'bir dinin mensuplarına hakaret etmenin yasak olduğunu, ancak 'bir dine, figürlerine, sembollerine hakaret edilebileceğini' söyledi.

Tartışmaların ardından açıklamada bulunan Mila, 'dinlerini barış içinde yaşayan insanlara hakaret ettiği' için özür dilese de "Söylediklerim hakkında kesinlikle pişman değilim, bu benim düşüncemdi" diye konuştu.

Mila est notre invitée dans #Quotidien pour sa seule et unique interview. pic.twitter.com/cZ1VqObHrR — Quotidien (@Qofficiel) February 3, 2020

Mila'ya destek verenler arasında aşırı sağcılar da yer aldı. Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen, Mila'nın son 30 yıldır iktidardaki tüm siyasilerden 'çok daha cesur' olduğunu dile getirdi.