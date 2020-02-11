Sivas'ta sıcaklık eksi 20'ye kadar düştü

Sivas'ta son günlerde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle Kızılırmak başta olmak üzere göller ve göletler donan Sivas'ta, hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü.

Bazı yurttaşlar araçlarının soğuk havadan etkilenmemesi için naylon, kilim ve battaniye ile sararak önlem almaya çalıştı.