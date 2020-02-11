Türkiye'nin aşk raporu: Gerçek aşka inananların oranı yüzde 50

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü için yaptığı ankete katılanların yüzde 66.4'ü, bu günü kutlamadığını söyledi. Katılımcıların yarısı, gerçek aşka inandığını belirtti.

MetroPOLL Araştırma Şirketi, dünya genelinde 'Sevgililer Günü' olarak bilinen 14 Şubat öncesinde bir anket gerçekleştirdi. 18-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 28 ilden toplam bin 926 kişi katıldı.

Katılımcıların yüzde 38.4’ü “14 Şubat günü sizin için ne ifade ediyor” sorusuna "Sevgililer Günü" yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 13.1’i 14 Şubat’ı “Anlamsız bir gün” olarak nitelendirirken, yüzde 2.2 “Para tuzağı” olduğu görüşünü savundu. 14 Şubat için “Özel / güzel bir gün” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 1.4’te kaldı.

Yüzde 66.4 14 Şubat'ı kutlamıyor

Ankete katılanların yarısının ''a inandığını belirtmesi dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 34.5'i de, 'ilk görüşte aşk'a inandığını söyledi. Erkeklerin yüzde 36’sı ilk görüşte aşka inandığını belirtirken, kadınlarda bu oran yüzde 33’te kaldı.

Ankete katılanların yüzde 66.4’ü “Sevgililer Günü'nü kutluyor musunuz?” sorusuna “Hayır” yanıtını verdi. Yüzde 30.9’luk kesim Sevgililer Günü'nü kutladığını söylerken, yüzde 2.7 fikrim yok/ cevap yok yanıtını verdi.

İdeal evlilik yaşı

Ankete katılanların yüzde 22’si evlenmek için ideal yaşın 18-24 olduğunu belirtirken, yüzde 60.7’si bu soruya "24-30 yaş" yanıtını verdi. Yüzde 12.6 evlilik için ideal yaş aralığını 30-35 olarak görürken, yüzde 1.3 ise "35-40" dedi.

Nerede tanıştınız?

Katılımcıların yüzde 49'u, "Eşiniz veya beraber olduğunuz kişi ile nerede tanıştınız?" şeklindeki soruya “Görücü usulü / Aile aracılığıyla” yanıtını verdi. Yüzde 22.4 bu soruya “Arkadaş çevresi aracılığıyla” derken, iş yerinde tanışanların oranı yüzde 7.9 oldu.

Bekarlardan vergi alınsın mı?

Anketin en dikkat çekici bölümlerinden biri de 'bekar ya da evli olsa bile çocuğu olmayan kişilerden daha fazla vergi alınmasına' ilişkin soruydu.

Katılımcıların yüzde 81.3'ü bu soruya “Hayır, katılmıyorum” yanıtını verdi. Yüzde 7.6 bekar ve evli olsa bile çocuğu olmayanların daha fazla vergi vermesi gerektiği görüşünü savundu. Yüzde 11.1 ise fikir beyan etmedi.