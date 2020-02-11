Vedat Milor'dan Canan Karatay'a: Anladığım kadarıyla hıyar yemeyi bırakıyoruz

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Turp yerseniz turp gibi olursunuz. Fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz" şeklindeki açıklamasını tiye aldı: "Anladığım kadarıyla hıyar yemeyi bırakıyoruz."

Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Şekerli gazlı içecek, mısır şurubu şekerinden uzak duracaksınız. Ekmekten ve tosttan uzak duracaksınız. Nasıl sağlıklı olacaksınız? Her gün köy yumurtası yiyeceksiniz, köy tereyağı yiyeceksiniz ekmeksiz olmamak şartıyla. Turp yerseniz turp gibi olursunuz fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz" şeklindeki açıklaması, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, bu açıklamayı tiye alan yorumlarda bulundu. Bunlardan biri de, gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor oldu.

Vedat Milor, Karatay'ın söz konusu açıklamasını alıntılayarak "Anladığım kadarıyla hıyar yemeyi bırakıyoruz" paylaşımında bulundu.

Anladığım kadarıyla hıyar yemeyi bırakıyoruz. https://t.co/hFiMwQLNym — Vedat Milor (@vedatmilor) February 10, 2020

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