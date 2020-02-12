Rusya'da havaalanlarında insanları gizlice kontrol eden sistem geliştirildi

Rus savunma şirketi RTI, tehlikeli nesne ve yasaklanmış maddeleri gizlice tespit edebilen bir denetim kompleksinin prototipini tanıttı.

RTI’nin bir parçası olan Uzun Menzilli Radyo İletişim Araştırma Enstitüsü’nde (NİİDAR) geliştirilen kompleks, ilk kez 11-13 Şubat tarihlerinde Moskova’da düzenlenen Güvenlik Teknolojileri Forumu’nda gösteriliyor.

RTI İstihbarat ve Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Kirill Makarov yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yeni dalga boylarına dayalı modern tarama sistemlerinin kurulması, terörist saldırı riskini en aza indirecek. Ayrıca gümrük, sınır ve güvenlik görevlilerinin Rusya'ya kaçakçılık trafiğini engelleme yeteneğini artıracaktır."

Çift frekans modundaki kompleks, silah, uyuşturucu ve patlayıcıları güvenilir bir şekilde tespit etmenin yanı sıra, yapay zeka yardımıyla potansiyel olarak tehlikeli nesne türlerini tanımlayabiliyor ve onları ayırt edebiliyor.

RTI’den yapılan açıklamada, radyasyonun nüfuz etme gücü ve kompleksin yapısal özelliklerinin, tüm unsurları koridor duvarlarının arkasına yerleştirmeyi mümkün kıldığı belirtildi.

Kullanılan teknolojilerin, potansiyel olarak tehlikeli nesnelerin koordinatlarını güvenilir bir şekilde belirleyebildiği, bunları giysilerin altında ayırt edebildiği ve yasaklı maddeleri tanımlayabildiği vurgulanan açıklamada, röntgen ışınımı kullanan sistemlerin aksine, tarama sürecinin iyonize olmayacağı kaydedildi.