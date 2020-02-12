Oğlu açıkladı: Kirk Douglas’ın ölmeden önceki son sözleri ne oldu?

Hollywood'un ve sinema tarihinin en ünlü isimlerinden biri olan Kirk Douglas’ın ölmeden önceki son sözlerini, ABD başkan adaylarından Michael Bloomberg’ü desteklemek için sarf ettiği belirtildi.

Kirk Douglas’ın oğlu aktör Michael Douglas, babasının ölmeden önceki son sözlerinde ABD başkanlığı için adaylığını koyan iş insanı Michael Bloomberg’ü övdüğünü açıkladı.

Wisconsin eyaletinin Madison kentinde Bloomberg adına düzenlenen bir seçim etkinliğine katılan Michael Douglas, burada kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı. Babası hakkındaki duaları ve iyi sözleri nedeniyle kalabalığa teşekkür eden Douglas, babasıyla son anlarını da anlattı.

Bloomberg’ün kampanya ekibi tarafından Instagram’dan paylaşılan görüntülerde Douglas, şu ifadeleri kullandı, “Benimle dalga geçip geçmediğini bilmiyorum ama hastanedeyken son sözlerinden biriydi, beni görü ve ona doğru yaklaşmamı istedi, ben de iyice yaklaştım ve o da bana bakıp dedi ki: ‘Mike bu işi halledebilir’.”

Kalabalık bu sözlere alkışlarla karşılık verdi.

Bu kez kendi adına Bloomberg’e destek sunan Michael Douglas, “Birleşik Devletler başkanlığı için Mike Bloomberg'den daha iyi bir aday düşünemiyorum. Mike bir şovla ilgili değil, o sadece işleri hallediyor” dedi.

Eski New York Belediye Başkanı, multimilyarder iş insanı Michael Bloomberg, ABD'de 2020 başkanlık seçimi için Demokrat Parti'den yarışa giren 11 adaydan biri.

Kirk Douglas, 5 Şubat’ta 103 yaşındayken hayatını kaybetti. Douglas'ın ölüm haberini, oğlu Michael Douglas duyurmuştu.