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11:56 12 Şubat 2020
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    #MeToo akımını başlatan Rose McGowan, Portman'ın 'elbise eylemini' eleştirdi: İkiyüzlülüğü bırakın, icraata geçin

    © AP Photo / Jordan Strauss
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    Natalie Portman’ın Oscar’a aday gösterilmeyen kadın yönetmenlerin adlarını taşıyan kıyafeti bazı kesimler tarafından ‘ikiyüzlü’ bulundu. #MeToo aktivisti, oyuncu Rose McGowan da ‘icraata geç’ çağrısı yapanlardan biri oldu. McGowan, "Üzerine düşeni gerçekten yapan bizim gibiler için Portman tarzı aktivizmi son derece rahatsız edici buluyorum" dedi.

    Ünlü oyuncu Natalie Portman’ın, Oscar’a aday gösterilmeyen kadın yönetmenlerin isimlerinin işlendiği bir elbiseyle ödül törenine katılmasının yankıları sürüyor. Bazı kesimler eşitsizliği gözler önüne serip kadınları desteklediği için Portman’ı alkışlarken, bir kesim de bunu ‘sahte’ buldu.

    Portman’ı eleştiren isimlerden biri de ünlü oyuncu Rose McGowan oldu.

    'Önemsiyor rolü oynuyor'

    Kadınların günlük yaşamda maruz kaldığı cinsel tacize karşı ortaya çıkan #MeToo hareketini başlatan isimlerden olan McGowan, bunun medya tarafından ‘cesur’ bir eylem olarak nitelenip övgüyle anılmasına tepki gösterdi.

    Facebook hesabından bir açıklama yapan McGowan, “Cesur? Hayır, katiyen hayır. Daha çok bir oyuncunun, önemseyen biri rolü yapmasına benziyor. Pek çoğunun yaptığı gibi. Üzerine düşeni gerçekten yapan bizim gibiler için Portman tarzı aktivizmi son derece rahatsız edici buluyorum. Tüm bunları öfkeden yazmıyorum, tiksindiğim için yazıyorum. Sadece ondan ve diğer aktrislerden icraata geçmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

    © AFP 2019 / ROBYN BECK
    Natalie Portman, Oscar törenindeki elbisesiyle ilgili “Bu yıl inanılmaz çalışmaları için tanınmamış kadınları ince bir şekilde tanımak istedim” demişti.

    'Uzun kariyerin boyunca sadece iki kadın yönetmenle birlikte çalıştın'

    Natalie Portman’ın ‘sicilinden’ dem vuran McGowan, Oldukça uzun kariyerin boyunca sadece iki kadın yönetmenle birlikte çalıştın, ki bunlardan biri sendin. Bir yapım şirketin var ve tam olarak bir tane kadın yönetmeni işe aldı, bu da sensin. Sizin tarzınızdaki aktrislerin derdi ne? Siz çok ünlüler (A-listers) sorunun kendisi olmak yerine bir tavır takınsaydınız dünyayı değiştirebilirdiniz. Evet, sen Natalie. Sorun sensin. Sorun ikiyüzlülük. Sorun diğer kadınlar gösterilen sahte destek” diye yazdı.

    Sosyal medyada da eleştirildi: Görmek istediğin değişim ol

    Natalie Portman’ın kıyafeti sosyal medyada da benzer eleştirilere neden olmuştu. Bir kullanıcı, “Yaklaşık 30 yıllık kariyerinde iki kadın yönetmenle çalıştı. Görmek istediğin değişim ol, ağır işi yap, ilk adımları at. Seni bu elbise için alkışlıyorum ama hadi harekete geç, rol yapma” diye yazmıştı.

    Natalie Portman, Oscar törenindeki elbisesiyle ilgili “Bu yıl inanılmaz çalışmaları için tanınmamış kadınları ince bir şekilde tanımak istedim” demişti.

    Cinsiyet eşitliğini savunan, #MeToo hareketini destekleyen Portman, ödüller söz konusu olunca kadınların yok sayılmasını sıklıkla eleştiriyor. Ünlü oyuncu 2018 yılındaki Altın Küre Ödülleri’nde ‘En iyi Yönetmen’ ödülünü sunarken, adayların tamamının erkek olduğunu vurgulamıştı.

    Etiketler:
    Sahte, İkiyüzlülük, Cinsiyet eşitliği, Kadın hakları, #MeToo, Rose McGowan, Oscar Ödül Töreni, Oscar Ödülleri, Yönetmen, En İyi Yönetmen, Kadın, Natalie Portman
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