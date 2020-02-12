'Afro saçları diğer öğrencileri engelliyor' diye defalarca eve gönderilen genç kız, okuldan tazminat almaya hak kazandı

İngiltere’de ‘afro saçları diğer öğrencilerin tahtayı görmesini engellediği’ gerekçesiyle öğretmenleri tarafından defalarca eve gönderilen Ruby Williams, 8 bin 500 sterlin (yaklaşık 67 bin TL) tazminat kazandı. Şimdi 18 yaşında olan Williams, “Umarım bu hikâye benzer durumlarda susmak zorunda kalanlara cesaret verir” dedi.

Başkent Londra’nın doğusundaki Hackney’de Urswick Okulu’nda okuyan Ruby Williams, ilk kez dört yıl önce 14 yaşındayken kabarık afro saçlarının diğer öğrencileri engellediği gerekçesiyle okuldan eve gönderildi. Aynı saçlara sahip olmasına karşılık daha önce böyle bir ‘cezayla’ karşılaşmayan Ruby bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü belirtti.

Ruby’ye ‘sağlık ve güvenlik standartlarını’ hatırlatan okul, afro saçlarını kabul edilebilir uzunluk ve genişlikte olması gerektiğini savundu.

Ruby spent her GCSEs being sent home from school because her hair was "too big".



It's taken more than three years but she's now received an out-of-court settlement of £8,500.



We followed her while it was going on: pic.twitter.com/2gaJYRC8uc — BBC Newsbeat (@BBCNewsbeat) February 10, 2020

Onlarca farklı yöntem denedi, pek çok dersi kaçırdı

Aynı olay defalarca tekrarlanırken Ruby de bu süreçte kurallara uyabilmek adına saçlarını örmek, at kuyruğu yapmak, düzleştirmek gibi pek çok farklı tarz denedi. Ancak tüm bu yöntemler ya çok fazla zaman alıyordu ya maliyeti yüksek oluyordu ya da saçına kalıcı hasar veriyordu.

Sınavlara hazırlandığı bu dönemde Ruby pek çok dersi kaçırdı, dışlanmış hissetti ve arkadaşlarının önünde küçük düştü.

Bir gün bir öğretmenin saçlarına zorla bant takma istemesi Ruby için bardağı taşıran son damla oldu. Ruby bunu, “İnsanlar istedikleri uzunlukta, neredeyse kalçalarına gelecek derecede saçlarını uzatabiliyorken ben neden saçımı kesmek ya da değiştirmek zorundayım” sözleriyle açıkladı.

Ruby’nin ailesi yılında okula karşı yasal mücadele başlatırken, Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu da aileyi destekledi. Ailenin şikâyeti üzerine okulun web sitesinde yer alan ‘saç politikası’ kaldırıldı.

Üç yıldan fazl süren mücadelede mahkemeye gitmeden okulla uzlaşan Ruby Williams, 8 bin 500 sterlin (yaklaşık 67 bin TL) tazminat almaya hak kazandı.

A-level student Ruby Williams won £8,500 in an out of court settlement after her school repeatedly sent her home because they claimed her hair was "too big" - an experience she describes as a "humiliation".



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'Afro saçlara sahip hiçbir çocuk benim gibi acı çekmemeli'

Okulun yönetim kurulu, her fırsatta çeşitliliği vurguladıklarını savundu ve “Okulun, kasıtsız bile olsa herhangi birine ya da gruba ayrımcılık yaptığını kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Radio 1 Newsbeat’e konuşan Ruby Williams, “Umarım bu hikâye benzer durumlarda susmak zorunda kalanlara cesaret verir. Afro saçlara sahip hiçbir çocuk benim gibi acı çekmemeli” dedi.

Başka bir kolejde eğitimine devam eden Ruby, artık saçlarını konusunda utanç hissetmediğini belirtti ve “Saçlarımla kesinlikle gurur duyuyorum. Kaydedilen ilerlemeyle ve yaşadığım yolculukla gurur duyuyorum. Saçlarım ‘çok büyük’ olduğu için gururluyum” ifadelerini kullandı.