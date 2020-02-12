Samsung yeni 'amiral gemisi' telefonu Galaxy S20 serisini tanıttı

Samsung Electronics, yeni amiral gemisi telefonu Samsung Galaxy S20 serisini dün akşam tanıttı. Galaxy S20 serisi, yapay zekâ (AI) ile Samsung’un geniş görüntü sensörünü bir araya getirerek daha iyi bir görüntü kalitesi sağlayan yeni bir kamera teknolojisi sunuyor.

Galaxy S20 serisinin daha büyük görüntü sensörü sayesinde kamera çözünürlüğü ciddi seviyede artıyor; düzenleme, kesme ve zoom için eklenen özelliklerle detaylı görüntüler elde edilebiliyor. Galaxy S20 ve Galaxy S20+’ta 64MP, Galaxy S20 Ultra’da ise 108MP kamera bulunuyor. Daha büyük sensörler sayesinde çok fazla ışık yakalanabiliyor ve böylelikle düşük ışık şartlarında dahi zengin görüntü kalitesi sağlanıyor. Galaxy S20 Ultra, dokuz pikseli sensör seviyesinde tek bir pikselde bir araya getiren piksel birleştirme (nona-binning) teknolojisini kullanarak, yüksek çözünürlüklü 108MP mod ve 12MP mod arasında dinamik geçişe izin verme seçeneği ile daha da ileriye gidiyor.

Yüksek zoom seviyesinde görüntü kalitesindeki kayıp azaltıldı

Galaxy S20’de Hibrit Optik Zoom ve yapay zekâdan güç alan Dijital Zoom’u içeren Super Çözünürlüklü Zoom’u bir arada kullanan Space Zoom teknolojisi sayesinde, çok uzaktayken bile yakın plan zoom yapılabiliyor. Galaxy S20 ve Galaxy S20+ akıllı telefonlarda 30x’e varan zoom kullanılıyor. Galaxy S20 Ultra’da ise devrim niteliğindeki katlanan lensler ile bir adım daha ileriye gidiliyor ve yapay zekâ ile güçlendirilmiş, yüksek zoom seviyesinde görüntü kalitesindeki kaybı azaltan çoklu-görüntü işlem ile kullanıcılar 100x’e varan Süper Çözünürlük sayesinde daha net görüntü deneyimi yaşayabiliyor.

Tek Tuşla Çoklu Çekim (Single Take) özelliğiyle yapay zekâ ile güçlendirilmiş kamera teknolojileri sayesinde Galaxy S20 serisi tek bir çekimde canlı odak, kırpılmış, ultra geniş açılı çekim gibi çok sayıda farklı formatta fotoğraf ve video oluşturabiliyor.

Aksiyon kamerası hissi veren ‘8K video’ özelliği

Öte yandan Galaxy S20, 8K video çekimleri yapmayı sağlıyor. Çekilen görüntü Samsung QLED 8K TV’ye aktararak izlenebiliyor veya 8K videodan bir kare yüksek çözünürlükte bir fotoğrafa dönüştürülebiliyor. Süper Dengeli Çekim, hiza sabitleme ve yapay zekâ hareket analizi sayesinde, en engebeli ortamlarda çekilmiş videolar bile aksiyon kamerası kullanılarak çekilmiş gibi görünüyor.

Galaxy S20, Google Duo ile özel ve entegrasyon sayesinde görüntülü sohbet deneyimini daha da iyileştiriyor, Duo’nun yeni özellikleri Galaxy S20’de ilk kez kullanılıyor. Artık telefonla arama klavyesinde Duo butonuna basarak görüntülü sohbet başlatılabilecek. Tüm işletim sistemleriyle uyumlu olan Google Duo ile aynı anda 8 kişiyle de görüntülü sohbet etmek de mümkün.

Netflix’e içerik çekmeleri için ünlü yönetmenlere verilecek

Galaxy S20’nin profesyonel seviyedeki kamerasının avantajını kullanmak için Netflix ve Samsung birlikte çalışıyor. Galaxy S20, Netflix’in popüler içerikleri üzerine özel içerikleri çekmeleri için ünlü yönetmenlere verilecek. Kullanıcılar ayrıca Galaxy cihazların geliştirilmiş entegrasyonu sayesinde Netflix’in içeriklerini keşfedebilecek.

Samsung’un iş ortağı Microsoft 2020 ilkbaharında ünlü Forza Street oyununu Galaxy Store’da satışa sunarak ilk defa bu oyunu mobil ortama taşıyacak. Galaxy S20; hızlı işlemcisi, 12GB RAM, AKG ses düzenleyicisi ve üstün seviye performans için ayarları optimize etmek üzere arka planda sürekli çalışan oyun desteğiyle etkili bir oyun deneyimi sunuyor.

Galaxy S20, cihazı çip seviyesinden yazılım seviyesine kadar koruyan mobil güvenlik platformu Knox tarafından korumaya alındı. Galaxy S20’de ayrıca, donanım tabanlı saldırılara karşı koruma amacıyla yeni ve güvenli bir işlemci kullanıldı.

Büyük ve akıllı bataryasından güç alan Galaxy S20 serisinde 25W hızlı şarj standart olarak sunulurken, Galaxy S20 Ultra modeli 45W Süper Hızlı (Super Fast) şarjı da destekliyor; tüm modellerde 128GB geniş bir depolama alanı standart olarak sunulurken ayrıca 1TB arttırılabilir hafıza desteği de sağlıyor.

Galaxy S20’deki One UI 2 arayüzü net, basit ve kullanımı kolay bir arayüz olarak dikkat çekiyor. Seri ile SmartThings ile akıllı evi uzaktan yönetmek, Samsung Health ile belirli sağlık bilgilerine ulaşmak da mümkün oluyor.

Tamamen yenilenen Samsung'un kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds+’ta çift yönlü hoparlör, yüksek ses kalitesi için 3 mikrofon ve uzun saatler yeten bir batarya ömrü sunuluyor. AKG ses sisteminin kullanıldığı Buds+'ın uygulaması iOS cihazlarla da uyumlu. Siyah, Beyaz ve Gök Mavisi renk seçeneklerine sahip olan Galaxy Buds+’ın tavsiye edilen satış fiyatı ise 899 TL.

Türkiye’de satışa sunulacak modellerin renk seçenekleri, Galaxy S20 için Kozmik Gri, Kozmik Mavi, Kozmik Pembe; Galaxy S20+ için Kozmik Siyah, Kozmik Mavi, Kozmik Gri; Galaxy S20 Ultra için Kozmik Siyah, Kozmik Gri olacak.

Her üç model de 12 Şubat 2020’den itibaren shop.samsung.com/tr adresi üzerinden ön siparişe açılacak. Ön sipariş kampanyası çerçevesinde Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra siparişi veren ve kampanya koşullarını sağlayan tüketiciler tavsiye edilen satış fiyatı 899 TL değerinde Galaxy Buds+ hediye edilecek.

Ayrıca Galaxy S20 serisi mart ayında Türkiye’de yetkili mağazalarda satışa sunulacak. Cihazların tavsiye edilen perakende satış fiyatları Galaxy S20 için 7.799TL, Galaxy S20+ için 9.299TL ve Galaxy S20 Ultra için 11.999TL.