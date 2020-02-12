Bangladeş'te yılların tabusu yıkıldı: Bir seks işçisi için ilk kez cenaze töreni düzenlendi

Müslüman nüfusun yoğunlukta olduğu Bangladeş’te uzun süredir var olan bir tabu yıkıldı; yaşamını yitiren bir seks işçisi için ilk kez bir cenaze töreni düzenlendi.

Seks işçiliğinin yasal kabul edildiği ancak İslami otoriterlerin yaşamını yitiren seks işçileri için cenaze düzenlenmesini reddettiği Bangladeş’te bu tabu geçen hafta yıkıldı.

Başkent Dakka’nın batısındaki Daulatdia kasabasında bulunan, ülkenin en büyük genelevlerinden birinde çalışırken geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren 65 yaşındaki Hamida Begüm, 200’den fazla kişinin katıldığı tarihi bir törenle toprağa verildi. Yaklaşık 400 kadar kişinin de törenin ardından verilen cenaze yemeğine ve duaya katıldığı belirtildi.

Seks işçisi kızı da törendeydi: Annem insan gibi muamele gördü

Törene katılanlar arasında Begüm’ün oğlu Mukul Seikh ve yine kendisiyle aynı genelevde çalışan kızı Laxmi de vardı.

Laxmi, “Onun böyle onurlu bir vedayla uğurlanacağını hayal bile edemezdim. Annem insan gibi muamele gördü. Umarım bundan böyle, burada çalışan her kadın için, ben dahil, anneminki gibi bir cenaze töreni düzenlenir” diye konuştu.

© AFP 2019 / MUNIR UZ ZAMAN Daulatdia'daki genelevde çalışan yüzlerce kadın Hamida Begüm için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Polis dini liderlerle pazarlık yaptı

Begüm için yapılan tören, seks işçileri sendikasının polise yaptığı çağrının ardından gerçekleşebildi. Sendika, polisten dini liderleri tören için ikna etmesini istedi.

Emniyetle dini liderler arasındaki pazarlığa katılan yerel polis şefi Ashiqur Rahman, “İmam aslında duaya izin verme konusunda tereddütlüydü. Ama biz İslam’ın herhangi birini, bir seks işçisinin cenazesine katılması konusunda yasaklayıp yasaklamadığını sorduk. Buna hiçbir cevabı yoktu” dedi.

© AFP 2019 / MUNIR UZ ZAMAN Begüm’ün oğlu Mukul Seikh, annesinin mezarı başında dua etti.

'Eşi benzeri görülmemiş bir sahneydi'

Cenaze törenini anlatan Rahman, “Eşi benzeri görülmemiş bir sahneydi. İnsanlar duaya katılmak için gece geç saatlere kadar bekledi. Seks işçilerinin gözleri yaşa doluydu” ifadelerini kullandı.

Bangladeş’te yaşamını yitiren seks işçileri resmi bir tören yapılmadan isimsiz mezarlıklara defnediliyordu, ancak genelde cansız bedenleri nehirlere atılıyordu.

Hamida Begüm’e cenaze düzenlenebilmesi için mücadele eden sendikanın lideri Jhumur Begüm de seks işçilerinin cenazelerinde genelde karşılaştıkları onur kırıcı tutumun son bulması gerektiğini söyledi.

Begüm, “Eğer sabah saatleri defnetmek isteseydik köylüler bizi bambu sopalarla kovalardı” dedi.