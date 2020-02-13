Londra-Dalaman uçağında olay çıkaran yolcuya 2 yıl hapis cezası verildi

İngiltere'de Londra-Dalaman seferi sırasında olay çıkararak uçağın savaş jetleri eşliğinde geri dönmesine neden olan yolcu iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Londra-Dalaman seferini yapan uçakta geçen yıl haziran ayında yaşanan olaydan sorumlu tutulan 26 yaşındaki İngiliz yolcu Chloe Haines, dün Chelmsford kentinde yargıç karşısına çıktı.

Savcı, Haines'in içki ve ilaçları karıştırdığını bu nedenle ‘kendinden geçtiğini ve hiçbir şey hatırlamadığını’ iddia ettiğini söyledi.

Yargıç Charles Gratwicke de, Haines'in, uçaktaki yolcuların ve mürettebatın can güvenliğini riske attığını savundu. Gratwicke, “Uçaktaki bazı kişiler için en kötü kabusları gerçek olmuştu” dedi. Daha sonra kararını açıklayan yargıç, Haines’e iki yıl hapis cezası verdi.

Chloe Haines, who tried to open plane door mid-flight prompting fighter jets to be scrambled, jailed for two years https://t.co/g8j6PnZmrI — BBC News (UK) (@BBCNews) February 12, 2020

Jet2 Havayolları’na ait uçakta bulunan yolcuların ifadesine göre Chloe Haines; uçuş sırasında uçağın kapısını açmaya çalışmış, kabin görevlilerine saldırmış, yolcuları tehdit etmiş ve kokpite girmek istemişti. Haines uçuş personeli ve yolcular tarafından zapt edilmişti.

Bu sırada kuleye kaçırılma sinyali gönderen uçak kalkışından 45 dakika sonra İngiliz Hava Kuvvetleri'ne bağlı iki Typhoon eşliğinde Stansted Havalimanı'na geri dönmüştü.

Jet2 Havayolları, 85 bin sterlin (yaklaşık 660 bin TL) para cezasına çarptırdığı Haines’e ayrıca ömür boyu uçuş yasağı getirmişti.

Bunun ‘şimdiye kadar tanık oldukları en ciddi olay’ olduğunu söyleyen Jet2 CEO'su Steve Heapy, hapis kararını memnuniyetle karşıladı.