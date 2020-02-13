Antalya'da yolda bulunup polise teslim edilen altın bilezikler sahte çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolda bulunup polise teslim edilen 10 bileziğin imitasyon olduğu anlaşıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Erol Kahveci isimli bir kişi yatsı namazı için Kavaklı Mahallesi'ndeki camiye giderken yol kenarındaki poşeti fark etti.

Poşette 10 burma bilezik olduğunu gören Kahveci, bulduğu ziynet eşyalarını polise teslim etti.

Yapılan inceleme bileziklerin imitasyon olduğu belirlendi.