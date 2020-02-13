Kayıt
20:07 13 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Hindistan'da StayUncle uygulamasının Çiftlerin yargıya değil odaya ihtiyacı var sloganı

    Hindistan'da artık evlilik yoksa da cinsellik var: Nikahsız çiftlere otel odası ayarlayan uygulamalar patlama yaptı

    © Fotoğraf : StayUncle
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 89
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104140/01/1041400169.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202002131041400226-hindistanda-artik-evlilik-yoksa-da-cinsellik-var-nikahsiz-ciftlere-otel-odasi-ayarlayan-uygulamalar/

    Evlilik dışı cinselliğin tabu, gençlerin evlenene dek aileleriyle birlikte yaşamasının gelenek olduğu Hindistan'da evlenmek zorunda kalmadan cinsellik yaşamak isteyen çiftlere otel odası ya da daire bulan uygulamalar büyük rağbet görüyor.

    Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinin en kalabalık ikinci şehri Mumbai'nin sahilinde her akşam çifte kumruları trafik sıkışıklığına sırtlarını dönmüş kendilerine mahremiyet alanı yaratmaya çalışırken görmek mümkünken, genç girişimciler bu duruma çare buldu.

    Fransız haber ajansı AFP, Hindistan'da nikahsız çiftlerin otel arayıp rezervasyon yaptığı akıllı uygulamaların patlama yaptığına dikkat çekti.

    Çok karlı bir piyasa

    StayUncle, BreviStay gibi birkaç saat kalacak otel odaları ve Oyo İlişki Hali gibi uzun süreli kiralanacak suitler ya da daireler ayarlayan uygulamalar, çok karlı bir piyasaya dönüştü.

    Bu gelişmeden memnuniyet ifade edenlerden biri de Mumbai'de yaşayan 27 yaşındaki halkla ilişkiler yöneticisi Pooja.

    'Beni yargıladılar'

    2016 yılında o dönemki erkek arkadaşıyla birlikte otelde kalmaya çalıştığında, medeni halini soran personelden kötü muamele gördüğünü belirten Pooja, "Beni yargıladıklarını hissettiriyorlardı" diyerek sorulardan kurtulmak için yalan söylemek zorunda kaldığını belirtti.

    "İkimiz de 18 yaşın üstündeydik, bize oda vermemeleri için bir sebep yoktu, ama o kadar tuhaf davrandılar ki" diye ekledi. 

    Arz talep meselesi

    Bu muameleye maruz kalmak istemeyen evlenmemiş çiftlerin imdadına yetişen uygulamalardan olan LuvStay'in 29 yaşındaki eşkurucusu Rahul Taneja, ne yaptıklarını şöyle açıkladı:

    "Bazıları, ilişkide olmanın doğal bir şey olduğunu kabullenmekte zorlanıyorlar. Bu, basit bir arz talep meselesi. Bir yanda odalar, diğer yanda müşteriler var, mesele bu ikisini biraraya getirmekte."

    StayUncle kurucusu Sanchit Sethi ise başta iş seyahati yapanları hedef aldığını, bunun için saatlik kiralama ücretlerine odaklandığını, ama talep araştırması sırasında çiftlerden gelen yanıtlara bakınca kendisine başka hedef kitlesi belirlediğini anlattı. 

    'Çiftlerin yargıya değil odaya ihtiyacı var'

    30 yaşındaki eski mühendis, girişimini tanıtmak için kafelerdeki genç çiftlere dağıttığı kartvizitlerde "Çiftlerin yargıya değil odaya ihtiyacı var" sloganını kullandı. 

    Hindu milliyetçisi gruplardan tehdit

    StayUncle 2016 yılında devreye girdiğinde, Hindu milliyetçisi gruplar Sethi ile ekibini dayaktan geçireceklerine dair seslerini yükseltti, ama tehdit, bir telefon aramasından öteye geçmedi. 

    Sadece gönüllü otelcilerle

    İşin daha zor kısmı otelcileri ikna etmek oldu, zira çoğu polisin otelleri basması, kendilerine ceza, nikahsız çiftlerden haraç kesmesinden korkuyor, geleneklere karşı gelmek istemiyordu.

    El sıkıştıkları otelcilerden birinin sonradan korkup çark etmesi ve nikahsız çiftleri resepsiyondan geri çevirmesi üzerine Sethi, sadece gönüllü otelcilerle çalışmaya, gönülsüzleri ikna etmeye uğraşmakla vakit kaybetmemeye karar verdi. 

    Yüzlerce otelle anlaştılar

    Bugün StayUncle uygulaması, 45 kentte 800 oteli kapsıyor, yılsonunda bu sayının üzerine 1500 daha eklemeyi planlıyor. 

    LGBTQ çiftlere kapılarını açan otellere de erişim sağlayan StayUncle, yeni müşteri çekmek için açtığı YouTube kanalında çekingen çiftlere buluşma tavsiyeleri bile veriyor. 

    Onu 700 anlaşmalı otelle takip eden LuvStay, 3 yıl içinde bu sayıyı 2000'e çıkarmayı planlıyor. 

    StayUncle ile 2018'de anlaşmaya varan Mumbai'deki Sahar Garden Oteli'nin müdürleri, o zamandan beri rezervasyonların sürekli arttığını, aylık gelirlerine en az 2100 dolar eklendiğini ve bu miktarın giderek yükseldiğini belirtti. Personele nikahsız çiftlere saygı göstermeleri yönünde çok sıkı talimat verdiklerini vurguladı.

    StayUncle'ın anlaşmalı otellere bedava bir hizmeti de var: Her odaya bırakılan 'Sevgi Kiti' isimli kırmızı ipek kesenin içinde prezervatif, kayganlaştırıcı ve çikolata bulunuyor.

    Yarınki Sevgililer Günü'nde rezervasyon patlaması bekleyen Mumbai'deki Dragonfly butik otelinin satış direktörü Sunil Kyal, StayUncle'ın başarısının kuşak değişiminin yansıması olduğunu belirtti. "Eskiden insanlar evlenmeden ilişkiye girmenin günah olduğunu ya da en azından doğru davranış olmadığını düşünürdü" dedi. 

    'Hint toplumu olgunlaşana dek'

    Beyaz yakalı genç kadın Pooja da bu uygulamaları 'büyük bir lütuf' diye niteleyerek "Hindistan toplumundan bir gecede olgulaşmasını bekleyemeyiz. Ama umarım gelecekte bu uygulamalara gerek kalmaz" diye ekledi. 

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Şanghay'da çekilen bu kare, kentteki virüs korkusunun ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.
    Salgın korkusuyla hayalet bölgeye dönüşmüş Çin şehirlerinden görüntüler
    Karikatür
    'Benim almam gereken Nobel Barış Ödülü'nü başkasına verdiler' diyen Trump, Rusya’ya karşı 'süper hızlı' füzelerle övündü
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet