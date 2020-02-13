Hindistan'da artık evlilik yoksa da cinsellik var: Nikahsız çiftlere otel odası ayarlayan uygulamalar patlama yaptı

Evlilik dışı cinselliğin tabu, gençlerin evlenene dek aileleriyle birlikte yaşamasının gelenek olduğu Hindistan'da evlenmek zorunda kalmadan cinsellik yaşamak isteyen çiftlere otel odası ya da daire bulan uygulamalar büyük rağbet görüyor.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinin en kalabalık ikinci şehri Mumbai'nin sahilinde her akşam çifte kumruları trafik sıkışıklığına sırtlarını dönmüş kendilerine mahremiyet alanı yaratmaya çalışırken görmek mümkünken, genç girişimciler bu duruma çare buldu.

Fransız haber ajansı AFP, Hindistan'da nikahsız çiftlerin otel arayıp rezervasyon yaptığı akıllı uygulamaların patlama yaptığına dikkat çekti.

Apps like StayUncle and BreviStay are attempting to undo the taboo around premarital sex, and partnering with hotels with special "relationship modes".https://t.co/dmTbkeeYaw — News18.com (@news18dotcom) February 13, 2020

Çok karlı bir piyasa

StayUncle, BreviStay gibi birkaç saat kalacak otel odaları ve Oyo İlişki Hali gibi uzun süreli kiralanacak suitler ya da daireler ayarlayan uygulamalar, çok karlı bir piyasaya dönüştü.

Bu gelişmeden memnuniyet ifade edenlerden biri de Mumbai'de yaşayan 27 yaşındaki halkla ilişkiler yöneticisi Pooja.

'Beni yargıladılar'

2016 yılında o dönemki erkek arkadaşıyla birlikte otelde kalmaya çalıştığında, medeni halini soran personelden kötü muamele gördüğünü belirten Pooja, "Beni yargıladıklarını hissettiriyorlardı" diyerek sorulardan kurtulmak için yalan söylemek zorunda kaldığını belirtti.

"İkimiz de 18 yaşın üstündeydik, bize oda vermemeleri için bir sebep yoktu, ama o kadar tuhaf davrandılar ki" diye ekledi.

Arz talep meselesi

Bu muameleye maruz kalmak istemeyen evlenmemiş çiftlerin imdadına yetişen uygulamalardan olan LuvStay'in 29 yaşındaki eşkurucusu Rahul Taneja, ne yaptıklarını şöyle açıkladı:

"Bazıları, ilişkide olmanın doğal bir şey olduğunu kabullenmekte zorlanıyorlar. Bu, basit bir arz talep meselesi. Bir yanda odalar, diğer yanda müşteriler var, mesele bu ikisini biraraya getirmekte."

Now a host of Indian apps such as LuvStay and StayUncle are seeking to shake up the hospitality industry and doing roaring business with services aimed at unmarried couples. https://t.co/f8LNsBSl4F — Ammu Kannampilly (@akannampilly) February 13, 2020

StayUncle kurucusu Sanchit Sethi ise başta iş seyahati yapanları hedef aldığını, bunun için saatlik kiralama ücretlerine odaklandığını, ama talep araştırması sırasında çiftlerden gelen yanıtlara bakınca kendisine başka hedef kitlesi belirlediğini anlattı.

'Çiftlerin yargıya değil odaya ihtiyacı var'

30 yaşındaki eski mühendis, girişimini tanıtmak için kafelerdeki genç çiftlere dağıttığı kartvizitlerde "Çiftlerin yargıya değil odaya ihtiyacı var" sloganını kullandı.

Hindu milliyetçisi gruplardan tehdit

StayUncle 2016 yılında devreye girdiğinde, Hindu milliyetçisi gruplar Sethi ile ekibini dayaktan geçireceklerine dair seslerini yükseltti, ama tehdit, bir telefon aramasından öteye geçmedi.

Sadece gönüllü otelcilerle

İşin daha zor kısmı otelcileri ikna etmek oldu, zira çoğu polisin otelleri basması, kendilerine ceza, nikahsız çiftlerden haraç kesmesinden korkuyor, geleneklere karşı gelmek istemiyordu.

El sıkıştıkları otelcilerden birinin sonradan korkup çark etmesi ve nikahsız çiftleri resepsiyondan geri çevirmesi üzerine Sethi, sadece gönüllü otelcilerle çalışmaya, gönülsüzleri ikna etmeye uğraşmakla vakit kaybetmemeye karar verdi.

Yüzlerce otelle anlaştılar

Bugün StayUncle uygulaması, 45 kentte 800 oteli kapsıyor, yılsonunda bu sayının üzerine 1500 daha eklemeyi planlıyor.

LGBTQ çiftlere kapılarını açan otellere de erişim sağlayan StayUncle, yeni müşteri çekmek için açtığı YouTube kanalında çekingen çiftlere buluşma tavsiyeleri bile veriyor.

Onu 700 anlaşmalı otelle takip eden LuvStay, 3 yıl içinde bu sayıyı 2000'e çıkarmayı planlıyor.

StayUncle ile 2018'de anlaşmaya varan Mumbai'deki Sahar Garden Oteli'nin müdürleri, o zamandan beri rezervasyonların sürekli arttığını, aylık gelirlerine en az 2100 dolar eklendiğini ve bu miktarın giderek yükseldiğini belirtti. Personele nikahsız çiftlere saygı göstermeleri yönünde çok sıkı talimat verdiklerini vurguladı.

StayUncle'ın anlaşmalı otellere bedava bir hizmeti de var: Her odaya bırakılan 'Sevgi Kiti' isimli kırmızı ipek kesenin içinde prezervatif, kayganlaştırıcı ve çikolata bulunuyor.

Yarınki Sevgililer Günü'nde rezervasyon patlaması bekleyen Mumbai'deki Dragonfly butik otelinin satış direktörü Sunil Kyal, StayUncle'ın başarısının kuşak değişiminin yansıması olduğunu belirtti. "Eskiden insanlar evlenmeden ilişkiye girmenin günah olduğunu ya da en azından doğru davranış olmadığını düşünürdü" dedi.

'Hint toplumu olgunlaşana dek'

Beyaz yakalı genç kadın Pooja da bu uygulamaları 'büyük bir lütuf' diye niteleyerek "Hindistan toplumundan bir gecede olgulaşmasını bekleyemeyiz. Ama umarım gelecekte bu uygulamalara gerek kalmaz" diye ekledi.