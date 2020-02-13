Meksikalılar, vahşice öldürülen ve görüntüleri sızdırılan kadının anısına en güzel bildikleri şeyleri paylaştı

Bıçaklanarak öldürüldükten sonra derisi yüzülmüş, bedeni parçalanmış, organları çıkarılmış halde bulunan kadının görüntülerinin sızdırılması, Meksika'da şok ve öfke dalgası yarattı. Ingrid Escamilla'nın yaşamını ve anısını onurlandırmak için adının 'güzel' resimler ve sözlerle birlikte anıldığı mesajlar sosyal medyada sel oldu.

Meksika önceki sağcı yönetimlerin uyuşturucuyla savaşının körüklediği şiddet döngüsünden çıkamazken, başkent Meksiko'da vahşi biçimde öldürülen 25 yaşındaki Ingrid Escamilla'nın parçalanmış bedeninin görüntüleri internete sızdı ve hatta bir gazetenin baş sayfasında "Eros'un suçu" başlığıyla yayımlandı.

Bıçaklanarak öldürüldükten sonra derisi yüzülmüş, bedeni parçalanmış, organları çıkarılmış halde bulunan Ingrid Escamilla'nın hayatını paylaştığı erkek, katil zanlısı olarak yakalandı.

Görüntüleri ise adli tıp yetkililerinin sızdırdığı sanılıyor.

Kadın cinayetlerinin bu son halkası ve kurbanın anısına saygısızlık yapılması, ülke çapında şok ve öfke dalgası yarattı.

Sosyal medyada seferber olan Meksikalılar, Ingrid Escamilla'nın yaşamını ve anısını onurlandırmak için adını 'güzel' resimler ve sözlerle birlikte andıkları paylaşımlarda bulundu.

Ingrid Escamilla yazısına eşlik eden binlerce kelebek, çiçek, lama, günbatımı ve diğer manzara fotoğraflarıyla videoları Twitter ve Instagram'da adeta sel oldu.

Paylaşımda bulunanlar arasında kadın yazar Valeria Luiselli de vardı.

Bir kadın kullanıcı "Ingrid Escamilla en acımasız şekilde öldürülen bir kadın. Cinayetinin fotoğrafları sızdırıldı ve biz şimdi onun adına güzel fotoğraflar paylaşıyoruz. Anısına saygıyla. #IngridEscamilla" diye yazdı.

Ingrid Escamilla was a woman who was killed in the most atrocious way. Photos of her murder leaked online and now we are sharing beautiful photos in her name. To respect her memory.#IngridEscamilla pic.twitter.com/YHOplwBKGx — Amanda Martinez (@AmandaMarti1009) February 13, 2020

Bir başka kadın kullanıcı "Artık biri Ingrid Escamilla'nın adını ararsa, onun anısını ve ailesinin hayatını onurlandıran güzel görüntüler bulacak" dedi.

Que cuando alguien busque el nombre de Ingrid Escamilla 🤍encuentre imágenes bellas que honren su memoria y que honren la vida de su familia.

Que sea un recordatorio para estar unidas #IngridEscamilla

Ingrid Escamilla pic.twitter.com/Qfbqcfy0Eu — C:\ChicaDe\Ipanema.gif (@Excentrum) February 13, 2020

Meksiko'da yaşayan sanatçı Sofia Tello Moscarella, yaptığı Escamilla tablosunu Twitter'da paylaştı.

Meksikalı kullanıcıların sembol resim haline getirdiği eserine, Sofia Tello Moscarella, "Kızgınlığımızla çiçekleri büyüteceğiz. Rahat uyu Ingrid, çünkü biz onlara rahat vermeyeceğiz" mesajını ekledi.

Kadın sanatçı BBC'ye "Ingrid'e yapılan beni inanılmaz üzdüğünden diğer pek çok insan gibi ben de güzel bir şey yapmaya çalıştım. Asla kimse onu öyle hatırlamamalı" diye konuştu.

Bazıları Latin Amerika çapında kadına şiddeti protesto için kullanılan 'Ni Una Menos' (Bir eksik olmayacağız) sloganını tweetledi.

Bir kullanıcı "Bizim sadece Meksika'da değil, Kolombiya, Peru, Ekvador, Şili, Arjantin'de binlerce olduğumuzu fark etmediler. Bugün buradayız ve korkmuyoruz" tweetini attı.

#IngridEscamilla ve #IngridIcinAdalet hakkında en çok yazılan etiketler oldu.

Savcılar, Ingrid Escamilla cinayeti için en ağır cezayı talep edeceklerini açıkladı.

Son 30 yılın en yüksek kadın cinayeti rakamlarının gerçekleştiği 2018 yılının resmi verilerine göre Meksika'da günde ortalama 10 kadın öldürülüyor. Şiddete uğrayan kadınların yüzde 40'ına hayatlarını paylaştıkları erkekler zulmediyor.

Milenio televizyonun haberinde Escamilla'nın aylar önce partneri hakkında suç duyurusunda bulunduğu ama daha sonra bunu geri çektiği iddiasına yer verildi.